Cinthia Fernández habló del tenso momento que vivió con la novia de Matías Defederico

Cinthia Fernández y Matías Defederico continúan protagonizando un fuerte enfrentamiento tanto judicial como mediático. A los problemas ligados por la cuota alimentaria y el régimen de visita de las tres hijas que tienen en común, ahora se sumó un nuevo capítulo al escándalo.

Fue la panelista de Momento D (El Trece) quien denunció que la novia del ex jugador se metió en su casa sin permiso y la filmó. En con LAM (América), Cinthia contó detalles de lo sucedido. "Con su pareja yo tengo un tema, un día yo estaba colgando las cosas de Halloween y la veo a ella con el celular grabando mi casa, entró sin consultarme", reveló.

"¿Por qué yo me tengo que bancar esto? Y ni si quiera dijo hola, compartís tiempo con mis hijas… después de eso dije esta chica no entra más. Aparte, pedime permiso, el problema no es que rehaga su vida, es que respete mi casa", agregó furiosa.

Recordemos que la semana pasada la bailarina pasó un mal momento con sus hijas cuando tuvo que intervenir la policía por una perimetral que dispuso Defederico. Fue el propio padre de las pequeñas quien comentó en sus redes sociales que no se está cumpliendo el régimen de visitas que tiene acordado.

"Estoy en la puerta del colegio. Hoy es martes, es el día que me toca estar con mis hijas, y las retiraron antes". Y continuó: "El viernes, que también era mi día para estar con ellas, me pasó lo mismo. El viernes realicé una denuncia y ahora estoy yendo nuevamente a la comisaría porque hace 15 días que no veo a mis hijas", concluyó.