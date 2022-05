La tremenda anécdota de Oriana Sabatini con el auto de Paulo Dybala: "Nunca había cargado nafta en otro país y..."

De visita en Buenos Aires, Oriana Sabatini se dio el gusto de pasearse por todos los programas, impactar con su look de cejas platinadas y contar detalles de su vida en Italia con Paulo Dybala, como lo hizo en estos días en LAM.

Pero en su paso por Cortá por Lozano, la artista fue mandada al frente por sus padres, que la “denunciaron” al recordar un insólito episodio que le pasó con un auto de Dybala que el deportista le había regalado y que terminó casi destrozado.

Todo empezó cuando Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, para ilustrar lo tremendamente distraída que es su hija mayor, dejaron en claro en el ciclo que conduce Vero Lozano que Oriana puede ser un peligro con un vehículo nuevo a cargo en un lugar desconocido.

"Una vez me preguntó: '¿Pá, pasa algo si al auto en vez de nafta le pongo gasoil?'", arrancó Osvaldo, y Cathy agregó: "¿Y de quién era el auto? ¡De Paulo!". "¿Cómo si pasa algo? ¡Lo rompés todo! ¿Por qué?", siguió el Ova. "Porque acabo de hacer eso", le dijo la joven.

Ya en el estudio, la hermana de Tiziana dio más contexto al asunto con su "derecho a réplica": "Estaba en Italia y mi novio me había regalado ese auto, aunque igual yo no lo sentía mío, porque además yo ando con un Fitito desde los 17 años, que está hecho bolsa y lo amo. Prefiero eso y estoy joya, pero este era un auto mejor".

"Nunca había cargado nafta en otro país, excepto en Estados Unidos, pero en Italia no lo hice. No había otra persona, estaba sola, y encima cuando le conté a Paulo, él me decía que no entendía cómo hice, porque el tubo del gasoil no entraba en el agujero", avanzó.

¿Qué hizo entonces? “Le mandé un mensaje a mi novio diciéndole que había cargado nafta por primera vez. Una estupidez, obviamente", reconoció Ori, que tuvo que salir sola de la situación sin saber una palabra del idioma.

"Llamé a la grúa y tenía que hacerlo en italiano, que en ese momento yo no cazaba una. Había lluvia torrencial y yo quería que me lleven al taller, yo pensaba en lo que me podía llegar a salir el arreglo. Encima le pregunté a mucha gente y me dijeron que al auto lo había destruido", continuó su relato.

¿Y qué pasó finalmente con el vehículo? "El auto ahora está bien y fue muy chiquitito el daño", aseguró la sobrina de Gabriela, entre risas, en el diván de Lozano. Y remató, resignada: "A cualquiera le puede pasar".