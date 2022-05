La polémica postura de Juanse sobre el servicio militar que quiere imponer Amalia Granata

Amalia Granata tiró la primera bomba, cuando instaló en la sociedad el regreso del servicio militar obligatorio para todos los adolescentes del país. Más tarde, la diputada explicó que sería cívico y no militar, y qué es un tema que invita a qué se trate en la provincia de Santa Fe, donde ella trabaja.

La mecha prendió rápido. Y fueron muchos los famosos que se subieron al barco de Granata. Pero hubo un sinfín de periodistas (Luis Novaresio pasó un gran momento con la hija de Amalia en pleno vivo) y personajes que le dijeron que no a su historia.

"Estuve en Israel y allí el Servicio Militar es obligatorio. Me encantó y me parece fabuloso. De hacerlo acá encaminaría la conducta de los jóvenes en el país", fueron las palabras que eligió la ex de Robbie Williams a la hora de contar de qué va lo suyo.

Después de mucho escucharla en todos los canales de televisión, la revista Paparazzi habló con Juanse, ex líder de Los ratones paranoicos, y con un reciente paso por Masterchef, quien dijo lo suyo.

Tras negarse a charlar sobre el tema (“No sé ahora, no podría dar una opinión”, explicó), el bueno de Juanse tomó carrera y dijo lo que tiene en mente sobre el tema, que siempre es polémico en la Argentina.

“No se si es bueno para los jóvenes, sí se que estamos a la buena de Dios. La seguridad es un tema mucho más importante que lo económico, hay que hacer algo”, analizó y expresó su postura de la realidad socioeconómica.

Ante la repregunta sobre su visión de las palabras que exteriorizó Granata, Juanse manifestó: “Eso vendrá más adelante, hay que resolverlo. No estaba bueno lo que estaba pasando con la colimba, pero no está bueno lo que sucede ahora con el conurbano. Hay que hablarlo”.