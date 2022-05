El llanto de Locho Loccisano por el bullying que sufre en El hotel de los Famosos

Locho Loccisano se quedó con el duelo ante Walter Queijeiro y logró permanecer en el Hotel de los Famosos, luego de batallar no sólo en la competencia propia del reality sino también contra el destrato de sus compañeros.



Luego de imponerse ante el periodista deportivo, Locho lanzó un “forros” a sus compañeros luego de semanas muy difíciles en cuanto a la convivencia. “Se acaban de perder a un tipazo y eso por nominarlo”, comentó sobre la salida de Queijeiro.





“Locho, en un momento parecía que te ibas a rendir, pero hubo una imagen que te ayudó a seguir adelante”, le dijo el Chino Leunis Sobre su remontada anímica para seguir en el certamen. “Sí, mi hermana. Quiero poder estar bien por ella”, respondió Locho, entre lágrimas de emoción y desahogo.



Asimismo, el conductor del ciclo apuntó contra las actitudes del grupo para con Locho. “¿Creen que realmente la actitud de Locho merece lo que le están haciendo ustedes con él? Se los pregunto en serio. Esto se parece a una situación de bullying de colegio de niños malos”, cuestionó.



Uno de los que respondió a las acusaciones del Chino fue Martín Salwe. “No, ojo con las palabras Chino, porque es otra cosa el bullying”, contestó. “A mí me pasa que siento que, por momento, están rozando la mala educación”, retrucó el Chino.



Ante esto, Salwe no se quedó callado y continuó. “El bullying es otra cosa. Acá lo que puede haber es que consideramos que Locho entró mal al grupo por actitudes y comentarios, pero yo en ningún momento le falté el respeto a él”, se defendió.





En tanto, Locho aportó: “Yo le dije a Walter hoy que, cuando llegué, a los 15 minutos tuvimos una charla con Pamputa y antes de eso ya me estaban gritando ‘El nuevo a la H’. ¿Qué quieren que haga?”.



Por su parte, el Chanchi Estévez también quiso intervenir. “Lo primero que hiciste cuando entraste fue meterte con Alex y no te dijo nada. No es el momento para hablarlo”, le recordó.