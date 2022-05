El cocinero Coco Carreño contó el secreto más grande de Maru Botana: "Yo fui el que más la cuidó en..."

Los días de Maru Botana no son sencillos: hace poco recordó el aniversario 13 de la muerte de su hijo Facundo, en la tele actual no encuentra espacio (por eso tuvo que trabajar en Masterchef Uruguay) y sus emprendimientos han bajado de categoría (algunos dicen que sus tortas no son lo que eran en otras épocas).

Una de las mano "derecha" de Botana fue Coco Carreño, con quien trabajó varios años pero terminó de una manera no tan sana en medio de acusaciones de los dos lados cuando terminaron en el mundo de la tele.

En una charla con un programa de radio Rivadavia, Pasa Montagna, Coco contó cómo quedó todo con Maru Botana: "No estamos ni mal ni bien, pero todo fue muy frío. Terminó en un como 'mejor me voy, un beso para todos'. Fue más o menos así porque sino cortábamos la cosas de iba a poner fea", explicó.

Sin embargo, Coco hizo un balance: "Hay que ser agradecido porque ella me llevó a la tele, me parece que eso fue muy importante para mí. A su vez, yo creo que respondí con trabajo y mucha responsabilidad. Yo te diría que soy la persona que más la cuidó a ella gastronómicamente hablando".

Pero, ¿qué quiso decir Carreño? Off the record son muchos los que dicen que Maru se dedicó a hacer negocios y se "olvidó" de la parte más importante de su ser: cocinar.

"Quizás no lo sepa ella, pero yo sí lo sé y estoy tranquilo por eso. Ella a mí me enseñó muchas cosas, yo a su vez la cuidé sin que casi se notara. Fue una relación muy intensa, muy bonita de trabajo y nada, se terminó, fue un ciclo", explicó Coco Carreño sobre su relación con Maru Botana.

"Ojalá en el futuro nos volvamos a encontrar. Yo le deseo lo mejor. Y sueño con que ella quiera lo mismo para mi", alargó el morocho, quien por estas horas trabaja en un proyecto personal culinario, Todo Rico.

"Es una idea nueva que surge, que va a estar muy buena, vamos a empezar en la ciudad de La Plata, vamos a cocinar todo. Va a ser como una clase, un show de cocina", explicó.

"Se van a volver locos, va a haber de todo, vamos a dar clases de cocina, vamos a hacer el lio de siempre, lo mismo que la gente ve en la tele en Como Todo, que ven las repeticiones y están un poco hartos, , pero vamos a ir hasta La Plata para pasarla bien", cerró.