Estallaron las redes tras el particular debut de Maru Botana en Masterchef Uruguay

Maru Botana sorprendió a todos sus seguidores al aparecer como miembro del jurado de Masterchef Uruguay. La cocinera, que nunca fue tenida en cuenta para la edición argentina del exitoso reality culinario, fue invitada para reemplazar a Sergio Daniel Puglia, quien se ausentó de las primeras grabaciones por haber dado positivo de covid.

"Es un honor para mí estar acá, estoy muy feliz. No me voy a guardar ningún elogio si se portan bien", expresó. Pero no es la única presencia argentina en el reality del país vecino:

Pero la presencia de la cocinera no pasó desapercibida en las redes sociales. Los usuarios de Twitter no tardaron en colmar de memes y comentarios, aprovechando la ocasión para acordarse del desopilante video que compartió el año pasado chupando un hielo.

"Por favor que alguien le arrime un cacho de hielo a Maru Botana", "Está Maru, escondan los hielos", fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, otros hicieron alusión a su extensa familia. "Está Maru Botana en Masterchef. Si al menos la mitad de los hijos están mirándola, ya se aseguraron ser lo más visto del día".

Recordemos que la cocinera compartió un video durante su visita a la ciudad de Uspallata, en la provincia de Mendoza. Para demostrar el frío que hacía en esas latitudes, decidió filmarse mientras chupaba el hielo formado en la montaña como si fuera un palito helado. "Heladito", escribió. "Qué rico el heladito, está buenísimo", se la escucha decir. Lo que nunca esperó es que los usuarios tomaran el video con doble sentido, lo que provocó que se transformara en tendencia nacional en Twitter.