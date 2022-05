Mirtha Legrand recordó a su hermana Goldy tras dos años de su muerte: "Donde estés... Te..."

Mirtha Legrand con más de 50 años de trayectoria se ha logrado ganar el reconocimiento de ser la conductora número uno en los medios argentinos. Al ser una de las celebridades más queridas del país no es ninguna novedad encontrarse con múltiples homenajes de ella.

En un episodio de ATAV: Argentina Tierra de Amor y Venganza fue representada Mirtha Legrand junto a su hermana Goldy cuando eran unas niñas. Silvia, quien fue su hermana gemela y gran apoyo en la vida partió hace exactamente dos años dejando un vacío en la diva.

En lo que fue su gran regreso a la televisión durante la pandemia y solo por un especial, Mirtha Legrand recordó la partida de Goldy y el dolor que la invade todos los días, la culpa por no poder acompañarla en su entierro y la furia que sintió en aquel momento por el confinamiento debido a las restricciones del covid.

“Yo tuve a mi hermana que era mi mitad, la mitad de mi cuerpo, de mi mente, de mi todo. El primero de mayo del año pasado murió y no le pude dar un beso. No la pude acompañar al cementerio y es una cosa que me cuesta superarlo", expresó la conductora de las mesazas históricas.

Con su voz quebrada, María Rosa continuó: "Tengo una foto de alguien que lo filmó, y veo unas personas llevando un ataúd. Veo y digo, ‘ahí está mi hermana’, y yo no le pude dar ni un beso. Mi Goldy, mi hermana adorada, que la extraño tanto. Era el ser al que yo me aferraba siempre, era como mi mamá".

"Éramos gemelas nosotras, pero ella me cuidaba, nunca me hería diciendo algo desagradable y no le pude dar ni un beso... Como yo, le pasó a miles de personas, y eso no se olvida. Esta pandemia me he vuelto muy evocativa. Evoco todo: mi infancia, mi niñez, mi casamiento, cuando nacieron mis hijos, cuando me dijeron es un varón o es una niña", finalizó angustiada.

Hoy, primero de mayo de 2022 Mirtha Legrand recordó a su adorada hermana con un mensaje especial mediante su cuenta de Twitter. La famosa diva posteó una postal de su juventud donde se la ve a ella junto a su Silvia y escribió emocionando a todos: "Hoy hace 2 años que partió mi adorada Goldy. Mi mitad. Un ser único. Mi adorada hermana. Donde estés, te extraño".