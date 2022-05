Lali Espósito cantó en vivo e hizo bailar a todos en la entrega de los Premios Platino

Lali Espósito se trazó una carrera impecable en la música y actuación. La famosa no solo tuvo trabajos en Argentina, sino también en España y otros países. Acumula millones de seguidores en todo el mundo y derrocha al pasar talento, simpatíca y gran empatía con todos al conocer.

Durante los últimos meses Lali estuvo ubicada en España debido a las grabaciones de la última temporada de la serie Sky Rojo, una mega producción española que cuenta la historia de tres trabajadoras sexuales que intentan huir de su proxeneta, pero en el medio ocurre un crimen que empeora la situación.

Gracias a su gran labora como actriz y cantante, Espósito fue convocada para conducir la edición anual de los Premios Platinos llevada a cabo en Madrid junto a Miguel Ángel Muñoz. Fue ella misma quien contó cómo fue su reacción cuando recibió la gran noticia de su convocatoria.

"Me convocaron y empecé a llamar a mis amigos conductores para que me dieran tips, así que pregunté y mire mucho a Vero Lozano... También me ayudo mucho Miguel Ángel Muñoz que es actor, pero me dio muchas manos también. Decilo más así, empezá con este tono y baja... Hay tips que parecen que no, pero estoy aprendiendo mucho de toda la gente", confesó.

Por supuesto que al tener al frente a Lali Espósito, una de las mejores artistas de habla hispana, era inevitable que no diera un show durante los Premios. Fue por eso que la cantante se subió al escenario y lo dio todo cantando "Disciplina", uno de sus últimos éxitos. Con un mono rojo y dos bailarines, la rompió toda.

"Una de las mayores súper estrellas de Iberoamérica. Se puso delante de la cámara por primera vez a los siete años. Con trece, ya arrasaba sobre las tablas de los teatros. Pero el exitazo le llegó a los quince, al ser una de las protagonistas de una de las series juveniles más importantes de la historia de Argentina", comenzó la presentación Miguel Ángel.

Y finalizó con su discurso y la entrada de Lali: "Una carrera musical plagada de éxitos. Gaviota de oro y de plata en el festival chileno de Viña del Mar. Permio MTV a la mejor artista de América del Sur. Y millones de seguidores en redes sociales. Y encima, es una grandísima compañera. Hasta el momento, lo mejor que me ha pasado en la gala".

En la previa de su show que hizo alucinar a todos, Lali confesó: "No la canté todavía nunca en vivo, porque recién mis shows arrancan en mayo. Fue mucho de ensayo, de ponerle mucha onda, bailarines españoles increíbles que le ponen mucho flow a la canción en vivo. Es una canción muy fuerte, muy potente que invita a la gente a cantar un poquito".