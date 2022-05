El fuerte mensaje de Nicole Neumann a los haters tras el reencuentro con sus hijas

Luego de su viaje por Europa junto a Manuel Urcera, Nicole Neumann ya está de vuelta en la Argentina y se reencontró con sus hijas, con quienes compartió algunas fotos en su cuenta de Instagram.



La conductora y modelo decidió acompañar a su novio en un importante evento y dejó a sus hijas al cuidado de su padre, Fabián Cubero, que se encuentra transitando junto a Micaela Viciconte el último tramo hasta la llegada del primer hijo de la pareja.



A pesar de haber disfrutado del viaje por Europa junto a su pareja, lógicamente no sería completo sin el acompañamiento de sus hijas. Por esta razón, Nicole no ocultó ni un poco su alegría por el reencuentro con Indiana, Sienna y Allegra.





Luego de anticipar que se vendría el reencuentro con un video en sus historias de Instagram, Nicole aprovechó el sol otoñal y salió a almorzar con sus hijas, con quienes se fotografió para luego compartir las imágenes en Instagram.



No obstante, no todo fue la emoción por volver a ver a sus hijas, sino que también se tomó un tiempo para dedicarle un mensaje a quienes la criticaron por no haberlas llevado con ella, a los famosos haters.



“Un break en el colegio para almorzar con mami. Si no fuera por el colegio (la educación es todo, más allá de que comienza por casa), y que para mí viajar te enriquece, te abre la cabeza, te nutre, creces y otras ‘cosillas’, las llevaría siempre y a donde vaya conmigo”, comenzó en su posteo.





“Como tantos viajes que hemos hecho juntas, hay una agenda por delante para seguir viviendo aventuras juntas y eso me da mucha ilusión. Sé que ya están preparando las valijas”, agregó Nicole.



Mucho se había especulado con que el viaje a Europa estaba vinculado directamente con la cercanía del parto de Micaela Viciconte, que tendrá a su primer hijo junto a Fabián Cubero, el padre de las hijas de Nicole.