Las fotos privadas de Zoe y Abril, las nietas acróbatas de Alberto Cormillot

Cuando los hijos y familiares de algunas personas que tienen reconocimiento público llegan a los medios o aprovechan las puertas que se les abren se suele decir que es gracias al apellido y no por sus cualidades. No es el caso de las nietas de Alberto Cormillot, ya que las chicas brillan por su talento.



El prestigioso nutricionista no sólo es un apasionado por la medicina, sino también por la danza, producto de haberla practicado en su juventud, especialmente en sus años dedicados al tap.







Y esa pasión la supo transmitir de generación en generación, ya que sus nietas, hijas de Adrián Cormillot, aman la acrobacia y el trabajo tela.



“Es genial porque en los ensayos nos divertimos mucho. Ellas, además, la pasan bien y, por eso, me dicen ‘el abuelo loco’”, comentó Alberto Cormillot hace un tiempo.



“Ambas tienen una gran destreza y bailan mucho mejor que yo. La pequeña es pura alegría. Se integra sin problemas y es muy sociable. A medida que va creciendo, tenemos más conexión”, agregó en una entrevista con la revista Caras hace un tiempo.



Abril y Zoe son mellizas, tienen 19 años y comparten sus cuentas de Instagram su pasión por la danza. Tal como se muestran en las redes, son muy compañeras. Con la pandemia, sus eventos artísticos se vieron interrumpidos, pero ahora los están retomando.





Tanto las mellizas, como su hermana menor Emma fueron partícipes de un video musical de Nicolás Sorín, con el tema “Boucing” del disco “Laif”, estrenado en el año 2019.



Alberto Cormillot suele compartir en sus redes sociales videos en los que se las puede ver a sus nietas exponiendo todo su talento, con el sueño de convertirse en profesionales algún día no muy lejano.