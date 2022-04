Todo lo que tenés que saber sobre el show de Maroon 5 en Argentina

Maroon 5 regresará a Argentina para presentarse en el Campo Argentino de Polo este viernes 8 de abril. El esperado show formará parte de la reprogramación ocurrida en 2020 por la pandemia.

La banda oriunda de Los Ángeles es una de las más perdurables de la música pop. Hasta la fecha, la banda de Los Ángeles, ha sido reconocida mundialmente con tres premios Grammy, más de 56 millones de álbumes, más 328 millones de singles en todo el mundo y múltiples certificaciones de oro y platino en más de 35 países.

En relación al show que estarán presentando este fin de semana, la apertura estará a cargo del DJ Mr. MailBox, conocido productor e ingeniero de audio de Maroon 5. Además, Zoe Gotusso será la artista invitada que abrirá el show de la banda estadounidense.

Horarios

BOLETERÍA | 14 HORAS

PUERTAS | 17 HORAS

DJ MAILBOX | 19.45 A 20.15 HORAS

ZOE GOTUSSO | 20.30 HORAS A 21 HORAS

MAROON 5 | 21.30 HORAS

Cómo llegar

TRENES: Tren Mitre (Ramal Suárez) - Estación 3 de febrero.

El último tren a José León Suárez sale a las 23:26 hs. Mientras que el último tren sentido a Retiro sale a las 22:53 horas.

SUBTES: Subte línea D. Estación Palermo.

El último servicio hacia Catedral sale a las 23:33 horas y el último servicio con destino a Congreso de Tucumán sale a las 00:07 horas.

COLECTIVOS: ofrece servicios durante todo el día y toda la noche, habiendo refuerzo de servicios para el turno noche.

Las líneas que llegan hasta el Campo Argentino de Polo son:

10 (Palermo - Wilde) Va a Obelisco y a Constitución

29 (Olivos- La Boca) Va a Plaza de Mayo

34 (Palermo - Liniers)

130 (Est. Boulogne - Barrancas Belgrano - Retiro - La Boca)

160 (Claypole - Ciudad Universitaria)

166 (Palermo - Morón)

15 y 64 (Por Luis María Campos)

TAXIS: habrá una parada sobre Avenida Libertador las 24 horas.

Más sobre Maroon 5

Maroon 5 se ha ganado a los fanáticos y críticos por igual con el sonido híbrido de rock/R&B que presentaron en su álbum debut, Songs About Jane, y su álbum doble platino, It Won't be Soon Before Long. Lanzó varios álbumes de estudio, como Hands All Over, que incluía el himno "Moves Like Jagger", y Overexposed. El quinto álbum de estudio de la banda, V, debutó en el primer puesto de los 200 mejores de Billboard y contó con los éxitos N° 1 "Maps", "Animals" y "Sugar", ayudando a la banda a establecer un récord para la mayoría de tracks en el top 40 de la historia de 20 años del ranking , con 9 en total. El video musical del sencillo "Sugar", nominado al GRAMMY, ha registrado un récord de más de 2 mil millones de visitas hasta la fecha.

La banda lanzó su sexto álbum de estudio, Red Pill Blues, a fines de 2017 a través de 222/Interscope. El álbum cuenta con el sencillo global "Girls Like You" ft. Cardi B, que alcanzó el #1 tanto en el Top 40 como en Adult Pop y Billboard Hot 100 durante siete semanas consecutivas. La canción también llegó a la posición #1 en iTunes y Spotify, al tiempo que acumuló más de 818 millones de reproducciones en Spotify y más de 2.2 mil millones de vistas en YouTube/VEVO, siendo el video más visto de este canal en 2018. El single también tiene el récord por llevar más tiempo en el chart de AC Radio por un grupo musical. Las canciones del grupo acumularon 8.58 mil millones de impresiones de audiencia en todas las estaciones de radio monitoreadas, que incluyeron 1.95 millones de reproducciones de la música de Maroon 5. Adam Levine y la banda dieron más de 120 conciertos en más de 30 países con la asistencia de más de 2,500,000 fanáticos.