Tenso cruce entre Nancy Pazos y Denise Dumas por la eliminación de MasterChef Celebrity

Nancy Pazos continúa protagonizando fuertes cruces con sus compañeros de Flor de equipo (Telefe). Luego de enfrentarse hace algunas semanas con Analía Franchín, ahora realizó un picante comentario sobre la eliminación de Denise Dumas de Masterchef Celebrity.

Mientras la actual conductora del ciclo recordaba su salida del reality culinario mantuvo un tenso cruce con Pazos, al que también se sumó Franchín.

Cuando la conductora reveló que el tiempo le jugó una mala pasada en la última prueba de pastelería, la panelista la interrumpió con una frase que desconcertó a todos. "Eso no es lo único que ha dejado Denise en su paso por MasterChef Celebrity. Yo creo que se viene una gran actriz. Una gran actriz…", expresó.

Ante el incómodo comentario, Nancy aclaró: "Lo digo porque ahora se viene un momento de drama y vos hiciste llorar a todo el mundo, ¿o no?". Antes de que Denise pudiera meter bocado, Analía disparó sin filtro: "Entonces no le creíste".

La exparticipante trató de calmar la situación: "Digamos que fue un momento dramático, eso sí". Allí fue cuando la panelista Noelia Antonelli tomó partido en la situación: "No te conviene que presente Nancy los tapes", a lo que Dumas respondió: "Fue un momento triste, la verdad es que me mezcló todo, veánlo porque repetiría dos veces lo mismo".

El día que Analía Franchín fue letal con Nancy Pazos

Franchín y Pazos protagonizaron varias cruces en las ultimas semanas. En esta oportunidad volvieron a sacarse chispas por sus posturas dispares en entorno a las repercusiones surgidas tras la violación grupal que sufrió una joven en Palermo.

Pazos había sentenciado que "ser machista es ser violador", generando el repudio de Franchín. "Mi padre era machista porque era de otra época, pero jamás hubiera abusado de una mujer".

Pero el escándalo entre las panelistas recién comenzaba. Pazos volvió a hablar del tema durante un móvil y se refirió a los padres de Franchín. Al enterarse, decidió hacer un descargo en vivo.

"Me parece que está bueno hoy destacar los logros de las mujeres, y no ponerse la careta del feminismo cuando lo que hacemos en realidad es pregonar el machismo", comenzó diciendo. "Digo esto porque ayer Nancy Pazos manchaste el honor de mi padre, manchaste la capacidad de mi madre de decir que no, mi madre que tiene 84 años es una señora mayor y duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz", expresó.

Finalmente cerró: "Capaz tu experiencia con los hombres no ha sido buena, hay algo que arrastras. Mi papá fue un gran señor, mi marido es un hombre hermoso y mis hijos también, y si ser machista es ser violador, entonces vos sos una violadora serial", disparó sin filtros.