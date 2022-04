Soledad Aquino confesó cómo fue la charla con la que Marcelo Tinelli rompió su matrimonio: “Me dijo que…”

Soledad Aquino transitó por un infierno, un calvario que la indujo a enfrentarse con el abismo y caminar por la cornisa. El 2021 estuvo cargado de incertidumbre, de miedos, de muchísima angustia, con todo lo que padeció a raíz de su hemorragia estomacal y la necesidad de un trasplante de hígado.

La madre de Candelaria y Micaela Tinelli estuvo al borde de la muerte, incluso padeció dos infartos durante la intervención quirúrgica para reemplazarle ese órgano vital. Afortunadamente, su espíritu de lucha la empujó a esquivar ese trance y hoy vive una segunda oportunidad.

En todos esos meses, Soledad estuvo contenida por su familia, sobre todo por Marcelo Tinelli, que la visitó innumerables ocasiones y hasta por Guillermina Valdés y Paula Robles, quienes también se acercaron en esa internación prolongada para colaborar.

Con el transcurso del tiempo, Aquino retomó una cotidianidad más normal, aunque con el aprendizaje de disfrutar a pleno cada detalle, hasta el color de las hojas de los árboles. Todo alcanzó otro grado de valoración para la primera mujer del conductor.

Soledad se animó a brindar la primera entrevista tras todo este calvario y en ese diálogo con el ciclo Mamás felices abordó un sinfín de temáticas y abrió su corazón para narrar con total honestidad lo que experimentó en los últimos meses.

Dentro de ese diálogo, Aquino sorprendió al narrar cómo fue el momento en que Tinelli la encaró para transmitirle su deseo de terminar el matrimonio, de iniciar el proceso de divorcio y sobre todo su reacción, ese dolor encarnado en sus fibras íntimas.

“Me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo, porque la veía más que a mí”, reveló Soledad, en una clara referencia al sentimiento que nació entre Marcelo y Paula Robles en esa época.

La indignación la llevó a tomar una decisión contra el animador: “No puedo mentir porque fue muy inmediato. No la dejaba entrar a casa al cumpleaños de las chicas”. Y añadió: “Al principio fue un horror. Lloraba todo el día, iba a terapia todos los días. Nunca pensé en separarme”.