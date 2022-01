Cande Tinelli escribió una dolorosa carta a su mamá para pedirle "perdón": "Fui una..."

Candelaria Tinelli disfrutó regresó de unas vacaciones por Punta del Este, y parece que la vuelta a Buenos Aires la hizo reflexionar sobre su infancia y eso le trajo lindos recuerdos vividos junto a toda su familia.

En su cuenta personal de Instagram, compartió algunas fotos de pequeñas junto a su hermana Micaela, quien luego se encargó de bromear de la misma manera pero en sus propias redes sociales. Entre tantas imágenes, la que más llamó la atención fue la de un papel escrito a puño y letra.

La hija del Cuervo Tinelli y Soledad Aquino, durante su adolescencia escribió una carta dedicada a su madre con sentidas palabras. “Ma: anoche vine a pedirte perdón, pero ya estabas dormida. No te quería tratar mal, y no quiero que pienses que no te quiero ver feliz... todo lo contrario, perdón si no te lo puedo demostrar, pero sabelo que no es así”, manifestó en el inicio del escrito.

Luego agregó: “Te prometo tratar de cambiar, cueste lo que me cueste. Te amo mucho y perdón de nuevo. Espero que me entiendas. Lelé”. La firma con su sobrenombre, el cual sólo su familia sabía, hace notoria la cantidad de años que han pasado de aquella declaración de amor hacia su madre.

Cabe recordar que meses atrás, Soledad tuvo graves problemas de salud que la mantuvieron alejada de la exposición mediática. La ex mujer del mejor conductor de la televisión argentina, había sufrido una hemorragia como consecuencia de una cirrosis hepática.

Tras varios meses de asistencia médica permanente, la mamá de Candelaria y Micaela consiguió un trasplante que la ayudó a salir adelante. La pasó muy mal y su vida estuvo en peligro durante varias semanas, pero gracias a su lucha y la operación realizada pudo recuperarse de este mal momento.

“Así estuve yo, carajo. Luchando entre la vida y la muerte. Mis hijas me contaron que los médicos decían que lo mío era un milagro. Y yo pienso que realmente tenía muchas ganas de vivir”, afirmó Aquino luego de someterse a la intervención quirúrgica.

Hoy en día, la familia se muestra disfrutando de la vida. Sus hijas son la luz de sus ojos, y ellas se encargan de que su mamá esté feliz cada minuto. Comparten mucho tiempo juntas, como si el tiempo no hubiese pasado y viven la vida como cuando eran adolescentes y su madre cuidaba de ellas.