El filoso mensaje de la ex de Marcelo Gallardo al aparecer pruebas del romance con Alina Moine: “Siempre hay…”

Las versiones sobrevuelan por la atmósfera, a cada minuto se le endosan más pruebas, o indicios, de una trama compleja y sensible. La historia de amor entre Marcelo Gallardo y Alina Moine llena los medios de comunicación, a la espera de la confirmación oficial.

Los datos se acumulan y así como se reflotan situaciones del pasado, como que el entrenador se separó de su esposa Geraldine La Rosa en 2018, aunque nunca le pusieron el gancho a los papeles de divorcio. Una decisión que jamás quisieron corroborar en lo público.

Hace años que circula la teoría de un romance entre Gallardo y la periodista deportiva, pero en las últimas semanas explotó por los aires por la corroboración que brindaron en Socios del espectáculo, donde se arrojaron a asegurar que son novios.

Alina intentó desmentir, aunque con indirectas que direccionan para otro sendero, ya que sostuvo: “Nunca me interesó aclarar nada de mi vida. Claro que hablamos con Marcelo sobre esto. No nos gusta, ni a él le gusta, ni a mí me gusta. Cada uno es profesional y se destaca en lo suyo por lo que hace”.

En todo este contexto queda Geraldine, quien se casó con Marcelo hace tres décadas, cuando eran muy jóvenes y sin la fama y exposición de la actualidad. La Rosa sintió la necesidad de expresarse a su modo y en las últimas horas publicó dos posteos muy filosos.

Por un lado, la blonda subió una foto en un gimnasio, en la que se la percibe al lado de sus entrenadores personales, como el exboxeador Karateca Medina, en la que escribió: “Gracias a mis trainers”. Lo que puede interpretarse como que ella continúa con su vida.

Hasta que optó por colgar en su perfil oficial de Instagram una postal más contundente, más poderosa, que se convierte en un mensaje a la opinión pública. Se trata de una instantánea en la que aparece sonriente y abrazando a Marta Gallardo, la hermana del Muñeco.

“Siempre hay motivos para festejar”, redactó Geraldine en esa storie. Toda una declaración, como una misiva para desmitificar que lo suyo con Marcelo esté roto, finalizado. ¿Cuál será el próximo paso en toda esta historia?