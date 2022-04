La esposa de Gallardo explotó y enfrentó los rumores de romance con Alina Moine: “Esto es…”

Si bien el rumor data de hace algunos años, el viernes estalló la bomba: el entrenador de River, Marcelo Gallardo, y la periodista Alina Moine estarían a punto de blanquear su relación amorosa.



Desde hace algunos años se comentaba sobre la historia de amor que habría nacido entre el DT y la periodista, que hoy trabaja en ESPN. Se había especulado con un viaje a Miami en el que ella, para despistar, había viajado con Martín Bossi, pero en realidad iba a encontrarse con Gallardo.





El viernes, en Socios del Espectáculo, confirmaron la relación entre ellos, pero aún había una voz que faltaba pronunciarse ante semejante bombazo. Y era la de Geraldine La Rosa, la esposa del entrenador de River.



“En medio de este blanqueamiento que estamos haciendo, que lleva a confirmar la relación de Marcelo Gallardo y Alina Moine, no como una relación clandestina, sino oficial, Geraldine, aún esposa de Gallardo, porque hay un divorcio no resuelto, tiene lo suyo para decir”, comentó Rodrigo Lussich.



Resulta que en pleno programa, cuando se estaba hablando del tema, Geraldine La Rosa se comunicó con la panelista Karina Iavícoli para dar su versión. Si bien no salió al aire, la esposa de Gallardo no quiso quedarse sin decir nada.



“Me llamó Geraldine recién, en vivo, me dijo que está en el Sur, no está de novio, está con uno de sus hijos. Marcelo Gallardo se estaban comunicando con ella. Se quedó a cargo de sus hijos”, comenzó contando Iavícoli.





“Dice que a Marcelo lo quieren destruir. No soportan verlo como el número 1. Es un plan sistemático desde hace muchos años, que quieren bajarlo del lugar en donde está. Y ella asegura que sigue con Marcelo Gallardo”, agregó después la panelista.



Cuando en su momento Alina fue consultada sobre Gallardo, respondió: “Nunca me interesó aclarar nada de mi vida. Claro que hablamos con Marcelo sobre esto. No nos gusta, ni a él a le gusta, a mí me gusta. Cada uno es profesional y se destaca en lo suyo por lo que hace”.