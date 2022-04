El explosivo mensaje de Yanina Latorre cuando se confirmó el romance de Gallardo y Alina Moine

La noticia cayó como una bomba en el mundo River. Y no gustó para nada, ya que se vio que la estabilidad emocional de DT no estaría pasando los mejores días: en Socios, el programa chimentero de Canal 13, contaron que el Muñeco Marcelo Gallardo, entrenador de los Millonarios, pasó unos días en Salta junto a la periodista deportiva Alina Moine. Y que se habría separado de Geraldine La Rosa.

"Alina es la número uno del deporte hace años, y de repente viene esta chica, Morena, y todo el mundo la elogia y muchos la quieren seducir y conquistar, y bueno, puede haber algo, o un resquemor. Pero bueno, Alina es una gran compañera y todo se va a solucionar", dijo Luli Fernnández, la modelo devenida en panelista o "socia". Fue allí que Pallares metió su cuña.

"Ah... hablando de Alina, me contaron que hace muy poquito, cosa de dos días, estuvo en Salta con alguien muy conocido. El señor M se lo puede llamar. Los contactos que me quedaron en Salta me contaron que Marcelo Gallardo y Alina Moine estuvieron juntos en Salta. Más precisamente, en la zona de Cafayate", sumó hace unos días.

Este viernes 1 de abril, Rodrigo Lussich contó que "llegó la confirmación de un noviazgo del que se habló mucho y que no está ligado a nada extra matrimonial. Marcelo y Geraldine, su ex y madre de sus hijos, se separaron hace un buen tiempo, hace años, y ahora llegó un nuevo amor".

“Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo… Yo no soy clandestina”, contó Luli Fernández, una de las panelista del programa que también lidera Adrián Pallares.

"Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, expuso la ex modelo, en el vivo de El 13.

“Marcelo Gallardo y su ex se separaron hace años y ahora arrancó con Alina un vínculo ultra sólido y de familia ensamblada", sumó Luli, al referirse al tipo de unión entre el ex jugador y la presentadora, luego de varios intentos y reintentos entre Gallardo y La Rosa por "salvar" su matrimonio.

La que puso el grito en el cielo enterada de todo fue Yanina Latorre, quien celebró la noticia como un gol de su marido, Gambetita o Puntita Latorre, como usted quiera. “Otra primicia más adentro. Quién contó todo? Y Moine tuvo el tupe de desmentirme. Amoooooor #LAM”, lanzó desde su cuenta de Twitter, con muchos errores de ortografría. ¡Qué triunfo!