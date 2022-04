El allegado que Fabiola Yáñez y Alberto Fernández habrían elegido como padrino de su hijo

A pocos días del nacimiento del hijo del presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez, dieron a conocer el nombre del famoso abogado que habría sido elegido como padrino del niño.

Mientras fuentes oficiales aseguraron que Yáñez se encuentra en perfecto estado de salud y cursando la etapa final de su embarazo, en estos días se anunció que el parto tendrá lugar en el Sanatorio Otamendi.

Y ahora la periodista Mercedes Ninci contó en el programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre) que el hombre en quien habrían pensado Alberto Fernández y su pareja como padrino del bebé es el reconocido abogado Juan Pablo Fioribello.

Fabiola Yáñez y Juan Pablo Fioribello.

“Siempre se hace amigo de sus clientas, es muy contenedor. Todos sus clientes lo quieren por eso, además de ser un gran penalista. Es muy cariñoso, le pone el oído a todo el mundo y se hizo muy amigo de Fabiola”, detalló Ninci sobre el letrado.

Luego la periodista agregó: “No sé qué contestó el padrino, no sé si respondió sí o no. Le pidieron al abogado Juan Pablo Fioribello que sea el padrino del bebé. No me parece disparatado. Él es abogado, penalista. No creo que tenga ganas de quedar pegado con la política".

En los últimos tiempos, Fioribello tuvo cierta exposición en los medios a representar a Andrea del Boca. Hasta el momento el profesional no hizo ninguna declaración sobre el presunto ofrecimiento de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández para convertirse en padrino de Francisco Fernández Yáñez.