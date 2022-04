Tras su fuerte caída, Yanina Latorre hizo una fuerte acusación contra Ana Rosenfeld

Yanina Latorre habló con Intrusos (América) tras protagonizar un tenso cruce con Ana Rosenfeld que terminó con la panelista en el piso tras una fuerte caída. Fiel a su estilo, la integrante de LAM (América) disparó con todo contra su compañera y deslizó una fuerte acusación.

“Tremendo. Me chuzaron. Esto fue un laburo, amor. Dos veces me caí, al aire y justo antes de venir para acá como para que no venga. Pero viste que a mi no me calla ni la caída. Alguien no quería que yo hable”, detalló Yanina Latorre.

Luego agregó: “Estoy convencida de que me pincharon el muñeco. Todo el mundo me dijo ´ponete ruda, ponete esto, ojo que esta contrata, tiene brujos en dólares´”. Aunque en ningún momento menciono explícitiamente a Ana Rosenfeld, evidentemente la panelista se estaba acusando a la abogada de hacerle un trabajo de brujería.

En tanto que sobre la actitud de su compañera, Latorre remarcó: “Ella se sienta en la tele y niega, niega, niega. Bueno, seguí negando. Siempre hay una justicia divina. Yo creo que cuando el río suena tanto es por algo. No sabés la cantidad de anécdotas, de mensajes y de cosas de gente que me llegan. Tremendo”.

Además, sobre la posibilidad de que Ana Rosenfeld la demande por retuitear una serie de mensajes, Yanina Latorre ironizó: “Amor, ¡retuitear! Estaríamos todos presos. Tengo cero miedo de que me demande. ¡Si no hice nada ilegal!”.

Finalmente, la polémica panelista sentenció sobre la abogada: “No está limpia. Por eso se sacó tanto. A mi me retuiteas tres cosas en contra, voy y las aclaro. Y si son mentira, ni las aclaro porque eso muere. Para mi el que aclara oscurece”.