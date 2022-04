Yanina Latorre sufrió un accidente e insinuó que Ana Rosenfeld tendría algo que ver

Yanina Latorre se cayó en plena calle mientras iba camino a los estudios del canal América. Así lo informó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, con una foto de Yanina en los brazos de una persona que la asistió.

"Se cayó en la calle y no puede caminar", escribió el conductor de LAM sobre el accidente que sufrió su panelista. El accidente de la mujer de Diego Latorre hizo dudar sobre su presencia en el programa. Pero Yanina no se iba a perder estar presente para arrancar una semana muy particular, luego de los fuertes cruces que viene manteniendo con Ana Rosenfeld.

Es más, tras sufrir el accidente en plena vía pública, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter que para muchos estuvo dirigido a la abogada de las famosas. "Yo no creo en las brujas…pero q las hay, las hay", expresó. Luego, agregó: "Me pinchó el muñeco".

El inesperado hecho ocurrió en un momento donde las panelistas se encuentran protagonizando un fuerte enfrentamiento. "Ahora me vas a padecer", amenazó Latorre a Rosenfeld luego de que la abogada le solicitara que se calle y le ceda la palabras a las otras integrantes de LAM.

"No me gusta la abogada panelista. Punto uno; no me gusta la gente que destrata o que trata con cierta soberbia a la gente que labura", dejó en claro la esposa del futbolista en sus redes sociales.

Luego, relató intimidades de cómo la letrada trata a los integrantes del ciclo: "Nosotros en LAM somos un equipo que trabaja con mucha gente, no somos solamente un conductor y seis panelistas, como ella que es una ignorante con lo que escribió. Hay camarógrafos, hay sonidistas, hay productores, hay vestuaristas y maquilladores. Esta señora a esas personas no las registra, les dice ‘nena’, ‘nene’".