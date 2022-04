Karina Jelinek confirmó que será mamá: "Ya está, viene en camino"

Karina Jelinek viene manifestando hace un tiempo la idea de cumplir el sueño de ser mamá. Fue en febrero de 2021, cuando la mediática confirmó su deseo en las redes sociales. "Pronto daré información más sobre este tema que me llena de emoción gracias por los hermosos mensajes y apoyarme en este sueño personal", expresó en su momento.

Luego, durante su participación como invitada en PH, Podemos Hablar en junio de 2021, contó detalles sobre sus deseos de tener un bebé. "Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso", señaló ante la consulta de Andy Kusnetzoff.

Ahora, de regreso en la Argentina, Karina fue abordada por un móvil de Socios del espectáculo (El Trece). Durante la nota, le preguntaron sobre cómo avanzaba su proyecto de ser madre. "Ya está, viene en camino, no quiero hablar mucho hasta que no se concrete, es algo muy personal, pero ya está", contestó Jelinek, muy emocionada.

Pero no solo está en los planes de Karina ser madre, también habló de casamiento con su mejor amiga Flor Parise. Durante una charla con Mañanísima (Ciudad Magazine), se refirió a la posibilidad. "Puede ser", dijo ante la pregunta del panel del ciclo conducido por Carmen Barbieri.

Finalmente, la modelo había adelantado en Intrusos (América) que le ofrecieron hacer un reality sobre el proceso de su embarazo. "Me gustaría compartirlo", dijo Karina.

La actriz explicó que no puede llevar adelante un embarazo por un problema personal y desmintió de manera categórica que no quiera hacerlo por una cuestión frívola como perder su delgadez. "Algunas personas dijeron que no quería tenerlo porque no quiero engordar. Son personas ignorantes y comentarios tontos, cuando no saben de mí ni del por qué. Conozco a personas y amigas que tuvieron más de 5 hijos y están bien, no tiene nada que ver el físico", expresó la modelo.