La gran renovación de Camila Homs tras la confirmación del noviazgo entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Camila Homs está en el centro de la tormenta mediática tras la confirmación de su exesposo, Rodrigo De Paul, con Tini Stoessel. La modelo está instalada en nuestro país desde hace algunos meses, y ahora sorprendió a sus seguidores con un rotundo cambio de look.

“Cuando digo que es el mejor, es el mejor, hace magia”, escribió Camila en el posteo que compartió con un video en el que luce su larga cabellera, esta vez más rubia. El cambio además del platinado, tiene que ver con el abandono del castaño en las raíces.

Con un conjunto deportivo en color gris, Camila Homs gira hacia la cámara y cautiva en esta publicación que cosechó más de 240.000 reproducciones en pocas horas.

Figuras como Natalie Weber y Lourdes Sánchez fueron algunas de las figuras que elogiaron la renovación de la modelo, que en estos días tiene gran apoyo de sus pares tras salir a la luz el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.

Parte la polémica radica en que hay versiones que sostienen que el futbolista y la cantante iniciaron su relación antes de que él anunciara su separación de Camila.

Mientras tanto, la ex de De Paul asegura que lo más importante son sus hijos, y que por ello mantiene un buen trato con el futbolista. Mientras que sobre el romance de su ex con Tini, Homs se limitó a decir tajante: “No voy a hablar de este tema, me lo reservo”.

En los últimos días, posteos de la modelo han contado con comentarios de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y Camila Galante, pareja de Leo Paredes. Tampoco faltó el apoyo de Wanda Nara, mujer de Mauro Icardi.