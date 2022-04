El cruce sin filtro de Marcelo Polino y Angel de Brito donde se trataron de "borracho", "fracasado" y... ¡traidor!

Marcelo Polino y Angel de Brito siempre se trataron con mucho respeto. Se tiraban sus dardos, pero hasta “ahí”. Con “cuidados”. La partida de Yanina Latorre del programa de radio Mitre, Polino Auténtico, donde no quedó muy en claro que fue lo que pasó, desató una guerra entre LAM y el ex panelista de Telefe. Pero lo que pasó hace unas semanas parecía tener un final.

Sin embargo, desde este sábado 2 de abril, se dicen de todo, y casi todas los horas. Y es desde allí que no dejan de superarse en cuanto a los límites de esta guerra que parece no tener fin.

Hace unos días, indignada, Latorre contó en LAM lo que siente por Polino: "Es un cagón. Estoy desilusionada, si me quería sacar me hubiera gustado que me lo dijera. Yo creo en el fondo hay unas rispideces o algo que yo quedo en el medio de Polino hacia LAM o Ángel. Hay ciertos celos de Polino de vos".

Y agregó: "El sábado ese que me iban a rajar, él dijo que la gran incorporación del año de América era una estrella, y que era Florencia Peña. Sumale que antes estaban buscando, te lo voy a decir con palabras textuales: ‘un programita telonero -vendríamos siendo nosotros- para dejarle un pisito de rating".

Al escuchar todo esto, Polino no se quedó callado y le respondió a su ex panelista desde la radio (no trabaja en la tele argentina por estas horas): "¡Yo tuve 102 panelistas, si me voy a poner a llorar cada vez que se va una! Hay que fijarse a quien uno le contesta. Sigan mi ejemplo: el cuatrocopismo que siga diciendo lo que quiera. Nosotros vamos para adelante, porque es gastar energía. Yo me fijo a quien le contesto".

Pero, cuando todo parecía calmo, el propio Polino prendió la mecha de la bomba, haciendo alusión al rating de LAM en América: "Hay gente que llega a los 3 puntos y se va a brindar con Aperol a la esquina". Y siguió burlándose de los “borrachos” de los 3 puntos y demás en su show de los sábados.

Entereado, Ángel de Brito no dudó en retrucarle: "¿Al que rajaron de Lozano porque los hundía cuando aparecía? ¿O al que no le dieron la conducción de Flor de Equipo?". Polino volvió a la carga, de la mano de Mariana Brey, una ex Angelita que le celebró el chiste: "Nadie le gana a Vero Lozano porque es la uno. ¿Yo soy un fracaso? ¿Y los que quedan cuartos que son? Un re recontra fracaso".

Angel de Brito no se quedó cruzado de brazos, y también cargó contra Brey y Karina Iavícoli, que fueron cómplices de Polino en la cargada: "¿La que odiaba a Leuco y ahora se hace la amiga? Otra falsa". ¡Qué duro! La que se viene!