Carmen Barbieri mostró la primera foto de Fede Bal tras su operación en Brasil

Todo se dio como estaba estipulado: este viernes 29 de abril, Fede Bal fue operado en Brasil, tras sufrir una dura caída mientras grababa su programa Resto del mundo. Hasta allí fue su mamá, Carmen Barbieri, y su novia, Sofía Aldrey, quienes estuvieron todo el tiempo a su lado.

"Hay que esperar 48 horas, por supuesto, pero gracias a Dios salió todo bien por suerte. Lo tenían que abrir y ver si la herida estaba mejor, si había limpiado bien, o si teníamos que esperar un poco mas para poder operarlo. Pero no, por suerte los antibióticos habían limpiado todo y se pudo hacer el procedimiento", dijo Carmen en su programa de Ciudad Magazine, después de un día donde ella misma llegó a preguntar sino había que cortarle el brazo.

"La operación duró menos de lo que se decía, 2 o 3 horas en vez de 5, así que ya estamos más tranquilos y encaminados", dijo Carmen, quien estuvo todo el tiempo fuera de la zona del quirófano (allí sólo accedió Sofía, la pareja de Bal) después del accidente, que se vio en un video.

"Todos tuvimos un día previo muy difícil, pero sobre todo Fede por los dolores tremendos que tenía en los dos brazos. Le bajaron los calmantes y la morfina y estaba que no daba más. En el que tiene roto por la fractura, y el otro por todas las vías que tiene puestas", contó Barbieri en la charla con Matías Ale, el conductor que la reemplaza.

"Ayer estuve trabajando para Resto del mundo, para darle una mano a Fede. Y tuve que hacer algo en el mar. Entonces le pedí a Iemanjá, que es la diosa del mar, y a todos los dioses, a los santos, a todos... Llevamos dos noches que duerme mal, igual Sofía. En un momento ella lloró mucho, y me hizo llorar a mi. Delante de él no quería llorar. El se la bancó, pero ha sufrido muchísimo", insistió Barbieri, que tomó la posta para hablar con los medios después que lo haga Federico.

"Tuvimos no digo peleas, pero sí algunos intercambios de opiniones porque los dos primeros días fueron tumultuosos y de muchas dudas. Ella quería que lo operaran en Buenos Aires, quería llevarlo allá, y yo era más de quedarnos acá. Creo que soy una buena suegra. Trato de no ser metida, pero a veces doy algunas indicaciones y ella no me da bola, y hace muy bien", agregó Carmen sobre su "convivencia" con Sofía Aldrey, la novia de Fede Bal.

Sobre el futuro de su hijo, Carmen explicó que eso podría hacerse en el comienzo de la semana próxima, el lunes 2 para ser más precisos en horas de la mañana: "Estamos esperando la confirmación de los médicos".

"Si todo sale bien, si no hay problemas de ningún tipo, que esperemos que no lo haya, se daría para el próximo lunes. El lunes a la mañana estaríamos llegando, tomando el primer avión disponible. Estamos a la espera de eso. A Fede hay que frenarlo, porque si fuera por él se iría ya y la semana que viene ya estaría trabajando", terminó.