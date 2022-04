Desde una ambulancia, Fede Bal dio estremecedores detalles de su accidente

Tras sufrir un fuerte accidente en Brasil, Fede Bal habló desde una ambulancia mientras lo trasladaban para internarlo y luego ser sometido a una intervención quirúrgica. El actor y conductor estaba grabando imágenes para el programa Resto del mundo (El Trece) cuando tuvo lugar la situación que derivó en algunas fracturas expuestas.

Fiel a su estilo, Fede Bal le puso humor al dramático momento. "Apenas pasa lo que pasa, yo me agarro el brazo tipo Segunda Guerra Mundial, viste cuando se agarraban los pedazos de personas para que se los cosan...", se lo escucha decir en el video.

Luego agregó: "Tranquilo; me subo al auto; sangro una cantidad de sangre y se lo manché todo el auto al brasilero. Me subo con nuestro amigo de acá, el argentino, el tipo empezó a hablar a toda velocidad y agarró unos pozos, una loma de burro, saltaba sangre para todos lados y el chabón gritaba '¡caralho, caralho!'. Me sentía tipo en un tiroteo de una favela, bajando como en esas películas de Tarantino, faltaba esa música tipo de los 70. Yo decía: '¿qué está pasando?'; '¿por qué boludo?'".

Mientras Fede Bal narraba la situación, se escucha a alguien de la producción decir: "Bueno, en un par de días estamos afuera grabando. ¿Qué vamos a hacer ahora?". A lo que el hijo de Carmen Barbieri redobló: "¿Qué? Es carnaval, chicos. Me espera Sambódromo".

Más allá de que el conductor piensa retomar cuanto antes con su trabajo frente a cámaras, habrá que esperar los resultados de operación estipulada para este fin de semana.

Según contó este viernes Pía Shaw en LAM (América), Fede Bal protagonizó el accidente en la isla Paraty, ubicada al sur de Río de Janeiro. “Estaba en un parapente con motor, y parece que ese motor se cae sobre su brazo y se habla de fracturas expuestas... Pero él está bien, aunque en un grito de dolor", detalló la panelista.