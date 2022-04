¿Fede Bal planea tener un hijo? Esto dijo el mediático

Si bien hoy Fede Bal se encuentra viviendo un gran presente, en el pasado transitó por momentos muy difíciles. Luego de ser diagnosticado con cáncer de colon, vivió la muerte de su papá Santiago y la internación en terapia intensiva de su mamá, Carmen Barbieri. "A veces me emociona pensar en de dónde vengo y en las cosas duras que me pasaron. Vivir no es fácil, es duro pero al mismo tiempo es tan lindo", confesó en una entrevista que brindó a Ciudad Magazine.

"Mi enfermedad es lo que vino también para enseñarme un montón de cosas, entender que estaba viviendo mi vida al revés", aseguró y detalló: "Había cosas a las que le estaba dando importancia y preocupándome por otras que no tenían sentido. Empezás a ver que la vida va por otro lado y creo que es lo te pasa cuando le ganás a una enfermedad".

Gracias a su problema de salud, optó por realizar cambios en su vida y disfrutar de su presente de una manera más liviana. "Es un nuevo aire y me parece que el trabajo acompaña muchísimo. Soy un tipo muy laburante y me gusta mucho ponerme la camiseta con cualquier proyecto que entre, para mí, tiene que ser la mejor experiencia", indicó.

Acerca de su novia, Sofía Aldrey, contó: "Hacemos una linda vida en pareja, creo que las cosas están saliendo muy bien. Parte de lo que sale bien es cuidar y no exponer demasiado. Me siento responsable de muchas veces que expuse relaciones, pero porque mi novia de ese momento era famosa, y si dos novios trabajan en la tele es muy difícil mantener las cosas en privado. Pero creo que estoy haciendo un trabajo muy grande con Sofi para que todo se mantenga en el ámbito privado".

Fede Bal y Sofía Aldrey

Y sobre su paternidad, señaló: "No está en planes tener hijos pero hay un deseo que creo que es más de mi novia y creo que no podría pasar por esta vida sin tener un hijo porque creo que podría ser un gran padre. Amo a los niños y soy todavía un niño".