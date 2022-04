La categórica reacción de Camila Homs sobre el romance entre su ex, Rodrigo De Paul, y Tini Stoessel

Tras la confirmación del romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, los medios pusieron su atención en Camila Homs, la ex del futbolista. En las últimas horas, la modelo tuvo una categórica reacción frente a la prensa cuando le preguntaron sobre la flamante historia del deportista.

“Con Rodrigo estamos bien, cordial, por el bien de nuestros hijos”, se limitó a decir a un móvil de LAM (América) Camila Homs sobre su actual vínculo con Rodrigo De Paul. Luego cuando el cronista la consultó sobre el vínculo entre su ex y Tini Stoessel, la entrevistada contestó tajante: “No voy a hablar de ese tema. Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí, pero no tengo más nada que decir sobre eso”.

Sin embargo, el movilero intentó ir un poco más allá y cuando preguntó si hubo un accionar leal por parte de Rodrigo De Paul, Camila Homs respondió: “Cada uno piensa y actúa como puede, en el momento que puede. Cada uno hace lo que le sale en el momento”.

Además, luego de que en varios postales y programas se dijera que De Paul comenzó su relación con Tini Stoessel cuando todavía estaba en pareja con Homs, la modelo no quiso dar detalles sobre la fecha en que finalizó su vínculo con el futbolista. En tanto que se negó a hablar de su situación sentimental, y remarcó: “Personalmente estoy bien, estoy muy contenida por mi familia, y acompañada por mis amigas, con la cabeza re despejada”.

En la nota, Camila Homs dejó en claro que lo único relevante son sus hijos. “Mientras ellos estén bien el resto no me importa. Una cuando es madre, intenta siempre dar lo mejor, porque ellos son todo en mi vida, son la luz de mis ojos. Me despierto, los veo, y no puedo tener un mal día. Son mi motor, me refugio en ellos”, reconoció.

Noticias Relacionadas Involucran a la China Suárez en el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Finalmente, en LAM también pasaron en vivo imágenes de la modelo saliendo de un evento en el que fue abordada por varios cronistas. Su reacción fue en este caso esquivar las preguntas y asegurar que no dará declaraciones sobre el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.