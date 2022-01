El picante me gusta de Camila, la mujer de Rodrigo de Paul, que vive al borde de la separación

El 2021 fue el año de los escándalos y el Wandagate se quedó con el puesto número uno. Pero fue tan fuerte que eso no fue lo único con lo que arrasó, también golpeó a varios entre rebote y rebote y uno de ellos fue el matrimonio de Rodrigo de Paul y Camila Homs.

El futbolista de la Selección Argentina se vio involucrado cuando se empezaron a decir muchas cosas sobre los romances ocultos de la China Suárez. Se acusó que él fue otro de los jugadores con lo que la actriz habría iniciado una relación clandestina digital y eso no le pasó por alto a su mujer.

Lo cierto es que desde entonces, la mirada estaba puesta sobre el accionar en redes sociales de Camila Homs. La joven modelo generaba muchas especulaciones con cada una de sus publicaciones en Instagram, pero no terminaba de confirmar si seguía o no con el padre de sus dos hijos.

Para Navidad, una postal familiar había logrado apaciguar los rumores. Todo parecía paz y amor en el hogar de de Paul hasta ahora, que la joven de 25 años comenzó a mostrarse sola y distanciada de su pareja, instalada en Argentina nuevamente mientras él se encuentra en Madrid.

Fue Ángel de Brito, que es un experto para detectar crisis de pareja y polémicos indicios, quien se dio cuenta de un “like” que puso Camila Homs y que demostraría que está todo muy mal con de Paul.

La influencer le puso “me gusta” a una publicación que tenía una frase muy particular: "Me soltaste tan fácil que pusiste en duda todo lo que me decías”. ¿Se habrá sentido identificada?

La postal fue compartida por una cuenta de reflexiones y citas (@papelyfrases) y la acción 2.0 de Camila no pasó desapercibida para el periodista de espectáculos. Rápidamente esto se viralizó y hoy los ojos están puestos en su accionar, a la espera de alguna confirmación oficial.

Lo triste de toda la historia es que el futbolista y la rubia fueron papás por segunda vez hace muy poco. Bautista llegó a este mundo el pasado julio, cinco días después de que Rodrigo se consagraba campeón de la Copa América junto a la Selección.

Pese a que el affaire con la China Suárez fue desmentido muchas veces por allegados al matrimonio, desde entonces ellos no se muestran tan activos en redes sociales juntos como solían hacerlo, y estas últimas acciones de la joven de 25 años dejan en clara evidencia la crisis, que aún no se sabe si será definitiva o no. Sería una pena con dos hijos tan pequeños.