Johnny Depp arremetió contra Disney en medio de su juicio con Amber Heard

En medio del polémico juicio que Johnny Depp protagoniza con Amber Heard, el astro de Hollywood arremetió contra Disney y se lamentó por su repentina salida de la popular saga Piratas del Caribe.

Al referirse al impacto que tuvieron las acusaciones de Amber Heard en su contra, Johnny Depp sentenció: “Fue como si alguien me hubiera dado un palazo en la nuca. No tenía la capacidad de adelantarme y hablar, porque incluso si hubiera dado una entrevista, dar mi punto de vista no hubiera servido. Así que mi boca quedó cerrada”.

Mientras que a la hora de referirse sobre las consecuencias que el litigio con Heard trajo en su actividad laboral en Hollywood, Depp cuestionó a Disney al decir: “El Capitán Jack Sparrow es alguien a quien construí desde cero, y fue algo en lo que desde luego, puse mucho de mí mismo. Y habiendo trabajado tanto en estas películas, dándole tanto de mí mismo, reescribiendo tantos diálogos, escenas y chistes, no entiendo entonces cómo luego de una relación tan extensa y exitosa para Disney, de golpe fui culpable antes de ser reconocido como inocente”.

Johnny Depp disparó contra Disney durante su juicio con Amber Heard.

Además, Johnny Depp contó que antes de que comenzara la batalla legal con Amber Heard, desde Disney le habían ofrecido rodar una sexta entrega de Piratas del Caribe. “Mi sensación es que todos estos personajes deberían tener la posibilidad de despedirse apropiadamente. Pienso que los personajes de una saga que duró tanto tiempo, merecen tener un punto final que culmine por todo lo alto. Yo estaba dispuesto a continuar con esa franquicia hasta que llegara el momento de concluirla”, aseguró el actor.

En un tono más crítico, Johnny Depp cargó contra Disney al asegurar: “Hubo un sentimiento muy profundo de haber sido traicionado por la gente con la que estuve trabajando, para quienes trabajé, gente a la que entregué un personaje que al principio depreciaron”.