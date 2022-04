Las fotos "prohibidas" de Fede Bal tras el accidente en Brasil que lo dejó internado

En medio de una actividad divertida, con riesgo, de esas que llenan de adrenalina, todo cambió raudamente y casi se transforma en una pesadilla. Fede Bal experimenta un presente complejo, tras un accidente que lo sumió en un hospital.

El actor se encontraba en Río de Janeiro para grabar material para el ciclo El resto del mundo, el que conduce en eltrece, y para lo cual se subió a un parapente con motor. Un imprevisto, una ráfaga de viento desestabilizó el vehículo en el aire y se produjo un accidente tremendo.

El hijo de Carmen Barbieri golpeó con el piso, la estructura se le vino encima y todos temieron por la gravedad del accidente. El infortunio le provocó una triple fractura de brazo, y algunos golpes en el rostro. A pesar de la gravedad del hecho, Fede pudo salir "ileso", acompañado por la producción y fue trasladado a un sanatorio.

Todo derivó en una internación urgente en Río, donde se encuentra en este momento a la espera de una intervención quirúrgica. El influencer habló desde el nosocomio y explicó: “Nos levanta un viento cruzado, un pozo de aire de la nada y se da completamente vuelta el motor y empiezo a rodar, volcar y volcar... ocho metros rodé y no sabía dónde estaba parado. De golpe estaba con el cinturón de seguridad, tirado sobre la tierra, me levantan como pueden y me veo el antebrazo quebrado en tres partes”.

En ese diálogo con Intrusos, Bal confesó cómo repercute en su mente todo lo que aconteció, lo que sufrió y sostuvo: "Fue una accidente bastante difícil. Todavía se me viene imágenes de lo que pasó, cuando me voy a dormir". Aunque se mostró de buen semblante.

Justamente para imprimirle un toque de humor a toda esta situación adversa, que podría desesperar a cualquier mortal y abrir las puertas a la angustia, Fede decidió aprovechar el tiempo de espera y se lanzó a recrear postales de grandes películas de Hollywood.

De ese modo, el hijo de Carmen armó una sesión de fotos en los pasillos del hospital, en las que jugó con la bata típica de un paciente internado y posó ante las cámaras con la cola al aire. Siempre con la sonrisa como ladera fiel.