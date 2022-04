La terrible confesión de Karol Sevilla: "Estuve muy deprimida, me miraba en el espejo y..."

Cuando nadie se lo esperaba, Karol Sevilla dio la gran nota. En mitad de su éxito, la cantante paró un segundo y contó cómo fue pasarla mal, en medio de una marea de hit y fans que la seguían por todo el mundo. Este relato se dio en el programa Recreo, donde Karol abrió su corazón.

Sí, en su paso de gira por los medios de la Argentina, en donde habló sobre todos los aspectos de su vida, Karol se sinceró y también dio espacio para su novio, Emilio Osorio; como también la polémica que generó contra el programa de Disney que protagonizaba Tini Stoessel.

Sin embargo, lo más fuerte de la entrevista, según se pudo entender, fue cuando contó el proceso de depresión que sufrió en un momento de su vida, lo que la llevó a no reconocerse y "no tener personalidad", según sus propias palabras.

"Todo ese episodio lo pude superar por suerte gracias a la ayuda de mis familiares y amigos", explicó la artista, con su buena onda y su predisposición de siempre.

"Justo me pasó algo bien loco que empecé a ver mi tour como Karol Sevilla y estábamos a tres días de empezar el tour y me la pasaba llorando en mi cuarto porque estaba muy deprimida, estaba mal, real", comenzó la cantante de origen mexicana.

Karol Sevilla agregó: "Puede ser un chiste, igual que no crean, yo me miraba en el espejo y veía a una Karol sin personalidad, es como que yo veía a una tela negra que no sabía que mostrar, que decir".

"No sabía que mensaje decir al público y estaba en una reunión ahí abajo en la casa, me acuerdo que bajé y les dije, le dije 'mamá, no voy a hacer el tour, hagan lo que quieran pero no me voy a subir al escenario'", sumó la actriz protagonista de Soy Luna.

"Yo te voy a decir una cosa, es muy vos, muy de vos, es eso, yo la conozco y es muy de Karol decir no lo hago, pero no lo hago, no me interesa y hay que pararse en esa situación", contestó uno de los periodistas de América que realizaba la entrevista.