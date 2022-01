El novio de Karol Sevilla habló de sus ganas de ser padre y… ¡sorprendió!

Es cierto que la historia de amor entre Emilio Osorio y Karol Sevilla comenzó de la manera más extraña y polémica posible, y eso conlleva a que para los seguidores de ambos artistas haya varias interrogantes.

Lo que se sabe es que en el 2020 Karol y Emilio iban a protagonizar la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, producida por el padre de él, Juan Osorio, y en la que ambos harían de pareja.

Juntos grabaron el tema “Un coro de amor” para dicha producción y ese habría sido el comienzo de una historia que superó muchas dificultades.

Karol renunció al proyecto para seguir con su trabajo en Disney y viajar a grabar a Colombia y a Juan Osorio, su ahora suegro, no le gustó nada la actitud de la joven actriz, sin embargo el amor pudo más.

La primeras sospechas sobre que algo pasaba entre ellos se generó al salir a la luz una postal de ambos en el cumpleaños del mencionado productor. Esto produjo grandes repercusiones en redes sociales.

Sin embargo pasó muchísimo tiempo hasta que Karol y Emilio se animaron a blanquear su relación frente a todos. “¿Por qué esconder algo que es tan lindo? Pues, no estamos haciendo nada malo”, dijo la ex Soy Luna al respecto.

Ahora, fue el cantante quien dialogó con el periodista Eden Dorantes sobre su futuro, y sorprendió con una revelación sobre ser padre: “Yo creo que va a ser, si dios me da licencia, dentro seis añitos. Pero la neta desde morro tengo la ilusión de ser papá, entonces sí. Pero falta todavía, ahorita todavía no”.

Lo que llamó muchísimo la atención de las declaraciones del joven de 19 años fue que en ningún momento incluyó en aquel plan a Karol Sevilla ni mencionó si era algo charlado con su pareja.

Además, Emilio respondió cómo vería a su madre, Niurka Marcos, en el rol de abuela: “Yo creo que sería muy divertida, probablemente me robaría al niño”.

Karol Sevilla también se habría referido hace un tiempo atrás a su polémica suegra, y dijo que “es un amor, me muero de risa siempre que estoy con ella, es como una mamá, literalmente. Me da muchos consejos, me ayuda a centrarme”.

Con respecto al presente de la pareja, ella habló hace algunos meses con Infobae y se mostró muy enamorada: “Encontré un amigo, un compañero, un confidente. Los dos nos dedicamos a lo mismo y algo que tiene él como persona, que fue lo que me llamó mucho la atención y que constantemente me impresiona más, es que no me ve como artista: me ve como una chica normal”.