El insólito reclamo de Mirtha Legrand que descolocó a su nieta Juana Viale

Mirtha Legrand se mantuvo alejada de la conducción de sus programas cuando se desató la pandemia de covid en el país. La conductora de 95 años se recluyó en su casa por miedo a contagiarse. Su lugar lo tomó su nieta, Juana Viale, que sorprendió al frente de sus ciclos los fines de semana.

"Estuve 300 días encerrada sin salir, con la pandemia. Eso es malo, no es bueno. Es difícil reponerse después, pero ya estoy lista para salir al ruedo", reveló La Chiqui en diálogo con la revista Pronto.

La conductora además se refirió a la próxima entrega de los Martín Fierro. Para la entrega de los premios más importantes de la televisión nacional, Juanita está nominada a la terna "Mejor labor conducción femenina" por su trabajo en Almorzando con Mirtha Legrand.

Al ser consultada al respecto, Mirtha disparó: "Cuando lo vi, se me llenaron los ojos de lágrimas, me emociono tanto cuando escuché que una de las nominadas era Juana… Enseguida tomé el teléfono, ella estaba en Córdoba filmando, y le mandé un Whatshapp diciéndole: ¡Juanita estás nominada, y tu abuela no está!".

Finalmente, se refirió a su vuelta a la televisión: "Yo soy grande chicos, soy una persona mayor. Si el físico me diera me gustaría hacer los dos, si es que Juanita no hace los almuerzos. Pero voy a hacer los sábados a la noche", dijo dando un paso al costado de sus legendarios almuerzos.