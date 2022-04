Yanina Latorre destrozó a Edith Hermida: "Una pobre obsesionada que..."

La semana pasada, Yanina Latorre se convirtió en noticia tras hacer una fuerte denuncia contra una conocida de su hija Lola. Todo salió a la luz cuando se filtró un audio de ella misma denunciando a la adolescente y exponiendo la estafa que había realizado.

Parece que la joven utilizó las tarjetas de crédito de sus amigas para realizar compras de más de 25 mil dólares, entre las que se encuentran pagos de transporte, pasajes en avión, hospedajes en hoteles cinco estrellas, ropas y accesorios de moda.

"Ha robado a amigas, madres, hermanas. Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar”, contó Yanina Latorre enfurecida por el accionar de la menor. "Un día se juntaron las amigas, que son como 8, y contaron que a todas les habían cortado las tarjetas y que les había pasado lo mismo. Allí se dieron cuenta de que era una de ellas”, sumó para contar cómo se habían dado cuenta de lo que pasaba.

Tras la noticia, quien se metió en el tema fue Edith Hermida, que apuntó muy duramente contra la panelista de LAM por haber sacado a la luz un tema tan delicado que involucra a una menor y no habiendo sido ni ella ni su hija Lola algunas de las perjudicadas.

“¿Qué necesidad tenías vos? Estas cosas que pasan con el chusmerío virtual, porque Yanina trabaja de chusma, claramente, entonces ella se mete en un grupo que no era de su hija, si no del colegio de su hija, amiga, y ahí se metió a chusmetear lo qué pasó en otra división ¿Qué necesidad tenés de llevar y traer información de cosas que no te competen a vos? ¡Metiche! La mamá de la nena después la llamó y le dijo que ese audio complicó más la situación ¿Qué necesidad de meterse en este quilombo?”, fueron las palabras de la periodista.

Como era de esperarse, estas palabras llegaron rápidamente a Yanina Latorre que no dudó ni un segundo en salir a responderle. Uno de sus seguidores le hizo llegar la información por Twitter y fue ahí mismo donde la figura de LAM se defendió.

“Alguien que le explique a @Edi_hermida que yo no viralicé nada ¿No te cansás Edith de pegarme por todo? Ya es obsesión”, escribió Latorre sin pelos en la lengua, o en este caso en los dedos. Pero eso no es todo, luego sumó: “La única chusma es ella. Una pobre obsesionada que siempre miente sobre mí”.