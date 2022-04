Yanina Latorre denunció a una conocida de su hija por estafa y desató un escándalo

Yanina Latorre volvió a ser noticia luego que se filtrara un audio donde denuncia una estafa millonaria llevada a cabo por una adolescente amiga de las hijas de varias madres del colegio donde cursa su hija Lola. La panelista detalló cómo la menor de edad utilizó las tarjetas de crédito para hacer compras por 25 mil dólares. Sobre la lista de gastos se encuentran pasajes de uber, vuelos, noches en el Sheraton, ropa, carteras y accesorios.

Según reveló la panelista de LAM, Latorre, la chica fotografió el número de tarjeta y el pin de seguridad de sus amistades. "Ha robado a amigas, madres, hermanas. Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar", expresó.

Los padres de las adolescentes estafadas comenzaron a sospechar cuando, al reunir los resúmenes cada mes, descubrieron que algo andaba mal: "Un día se juntaron las amigas, que son como 8, y contaron que a todas les habían cortado las tarjetas y que les había pasado lo mismo. Allí se dieron cuenta de que era una de ellas".

Finalmente, y tras ser descubierta, se filtró el mensaje de la estafadora pidiendo disculpas: "Me siento una mierda y no me estaría dando la cara para ir a decirte esto. Pero a tu tarjeta le saqué fotos y a la de tu hermana también. Las usé. Estoy muy arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entender esto, ni yo lo entiendo. Tipo, nada va a justificarlo. Perdón, hoy estoy haciendo las cuentas de todo lo que les gasté a las chicas. Tipo, posta, tengo un problema enorme".

Tras las repercusiones de la noticia, Latorre hizo un descargo en las redes sociales, donde explicó que el audio que se viralizó corresponde al ámbito de su vida privada. Que no expondrá en nombre de la menor y disparó contra las madres del colegio por "chusmas".