Reviví el último concierto de Kiss en Argentina a través de las mejores fotos

Kiss se despidió para siempre de su público argentino. La legendaria banda dio su último show en nuestro país en el marco de su gira "End Of The Road" ante más de 50 mil fanáticos en el Campo Argentino de Polo.

Luego de 45 años de carrera interrumpida, la banda liderada por Gene Simmons y Paul Stanley anunció que su despedida definitivamente de los escenarios. Sin duda, dejarán una huella en la historia de la música a nivel global: sus shows en vivo se consagraron como uno de los más emblemáticos de la historia del rock, tienen vendidos más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y cosechando millones de fanáticos de todas las generaciones.

"Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin las millones de personas en todo el mundo que han llenado clubes, teatros y estadios durante esos años. Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no lo han hecho. KISS Army, nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro show más grande y saldremos de la misma manera en que entramos... Sin pedir disculpas e imparables.", expresaron sobre su retiro definitivo de los escenarios.

De esta manera, la Kiss Army argentina pudo decirle adiós a sus ídolos en una noche emocionante en donde no faltaron los himnos que marcaron la carrera de los liderados por Gene Simmons y Paul Stanley. "I Was Made For Lovin´You", "Rock And Roll All Nite", "Heaven's On Fire", "Lick It Up", entre otros tantos hits contagiaron de nostalgia al público presente.

De esta forma, Kiss se despidió para siempre de Argentina en un show cargado de nostalgia, emoción en un evento que quedará grabado para siempre en la historia.

Los mejores momentos, en fotos.

Fotos: Prensa oficial DF Entertainment