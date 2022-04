Carolina Amoroso reveló cómo la cambió la guerra en Ucrania: "Me encontré con el sentido más profundo de…”

El conflicto bélico que se desató en tierras ucranianas, con la invasión de Rusia, paralizó al mundo y generó una atención masiva, con coberturas kilométricas de todos los medios del planeta. En ese contexto, en eltrece y TN se experimentó una controversia entre Nelson Castro y Carolina Amoroso.

El primer equipo de las señales de Constitución que arribó al suelo europeo fue con la periodista, que desarrolló un trabajo tozudo, con mucho compromiso y sobre todo una alta emotividad para transmitir todas las sensaciones que florecen en este tipo de contextos de guerra.

No obstante, las autoridades decidieron que Nelson se dirigiera al suelo ucraniano y así se especuló con una pelea entre los dos profesionales del grupo Clarín. Una especie de disputa de egos, que nunca adquirió una confirmación tal por parte de ninguno de los protagonistas.

Conmovida por todo lo que experimentó en el lugar del conflicto, este sábado abrió su corazón en Radio Rivadavia para expresar todo lo que la modificó ese trabajo en la guerra, esa cobertura en un suelo que sangra por las pérdidas, por las historias de familias e individuos que se desgarran por el poder irracional del fuego.

En cuanto a su deseo de viajar, la periodista narró: “Sin saber por cuánto tiempo, tenía la certeza que quería estar ahí. porque siempre sentí que había mucho para contar en Europa del este, además era un conflicto latente hace mucho tiempo. Esto un mes antes de la invasión. Se dio la invasión, en esa noche estuve al aire, me levanté y hablé con mis jefes en TN. En enero le había dicho que quería ir a Ucrania. Finalmente, en un momento bajó el jefe me dijo que me iba ese día”.

En modo de reflexión de lo que vivió y adquirió en ese trabajo en el lugar más álgido, Amoroso confesó lo que la atravesó y cómo cambió su manera de entender el oficio. “La guerra pone en manifiesto el valor de los periodismo en el lugar de los hechos, darle voz a los que menos pueden, y que tienen que ver con corrernos del centro para entender que lo que tenemos que contar son dramas, tragedias contra la humanidad”.

Hasta que Carolina contó que ya nada volverá a ser igual para ella y que Ucrania la sacudió toda: “Me encontré con el sentido más profundo de la profesión, es una oportunidad para reflexionar, para entender el lugar que se le da a lo internacional en los medios”.