Quién fue el último novio de Carolina Amoroso, antes de irse a la guerra de Ucrania

Desde hace unos años (más ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania), Carolina Amoroso tomó un protagonismo muy grande por haber sido una de las primeras corresponsales enviada a cubrir la guerra para la señales del Trece y TN (lo mismo pasó hace unos años en Venezuela).

Y si bien años atrás su nombre recorrió algunos portales de noticia luego de que se le adjudicara un fugaz romance con Diego Leuco, esta vez la comunicadora social logró un reconocimiento especial debido a su labor en el exterior tras pasar 18 días detrás del conflicto bélico.

A pesar de las cosas que se dijeron en torno a su vuelta al país (porque Nelson Castro la reemplazó cuando ella estaba haciendo una labor excelente), y que ella misma trató de aclarar, Carolina optó por el silencio y eligió volver a vivir de a poco con normalidad.

Amoroso vivió en Venezuela y Ecuador cuando era chica, pero de adolescente regresó a la Argentina para estudiar periodismo (se sabe que hoy se destaca en radio y televisión, pero muy poco del libro que escribió). Fuera de lo profesional, la comunicadora disfruta de estar con su familia y de jugar con sus sobrinas, las cuales ahora están lejos (se mudaron a Canadá).

“Me gusta mucho bailar y tengo un profe, Mauro, que me propone un espacio lúdico que disfruto. Esas tres veces por semana son sagradas, porque además nunca fui buena para entrenar y bailar es la actividad física en la que encuentro constancia y disfrute. También tengo un gran grupo de amigas y amigos, y muchos tienen este derrotero de vida de expatriados”, contó Amoroso.

¿Y qué hay de su vida amorosa? Años atrás se la vinculó sentimentalmente con Diego Leuco, pero los dos periodistas de TN y Canal 13 lo desmintieron en todo momento. “No fue cierto. Esa exposición fue un shock porque además no sé de dónde salió. Me generó desconcierto ese rumor, la verdad. No está bueno que se diga algo que no es verdad”, declaró.

Hasta poco tiempo antes de irse a la guerra de Ucrania y Rusia, Carolina estuvo en pareja y mantuvo esa relación durante cuatro años. “Estoy bien, sin ansiedades. Ese es un buen estado para mí”, reconoció la conductora, quien actualmente se encuentra soltera.

Y si bien no descarta volver a enamorarse ni se cierra a que pueda aparecer alguien que la conquiste, Amoroso dice que está abierta a que la vida la sorprenda y que le "importa también la vida personal más allá de su pasión por la laboral".