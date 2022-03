El llanto de Carolina Amoroso al hablar con Nelson Castro, quien se encuentra en Ucrania

En su primer día en el piso de Telenoche, Carolina Amoroso vivió diferentes sensaciones. La periodista que volvió de cubrir la guerra de Ucrania tras una polémica decisión de Canal 13 se mostraba de buen ánimo y con ganas de hablar (pisó el viernes 18 la ciudad de Buenos Aires), pero eso un poco se apagó cuando la cruzaron con Nelson Castro, su reemplazo en Kiev.

Más allá de la buen onda que le imprimió Castro al discurso, Amoroso se mostró firme y con algo de dolor por estar en el estudio de tevé (su discurso antes había sido parecido, como guardando sus reales sentimientos) y no en el lugar de los hechos. “Primero saludarla con todo afecto, segundo felicitarla por el gran trabajo que hizo. Y tercero, se lo decía en las conversaciones que tuvimos, darle tiempo al sedimento de todas estas experiencias que ha vivido, porque le van a cambiar la vida”, dijo Castro.

“Repito lo que le he dicho a ella durante los días que tuve el gusto de compartir antes de que dejara esta cobertura que marcó una vara altísima para la exigencia para nuestro posterior trabajo. Y no solamente con la valoración de su gran trabajo, sino con el enorme cariño que siento por ella”, agregó el corresponsal.

Carolina, en tanto, decidió ser políticamente correcta (¿habrá sido un pedido de las autoridades del canal?): “Enorme el trabajo de Nelson Castro y, conociendo el territorio, quiero destacar que la valentía de los compañeros”, arrancó.

Ya con Luciana Geuna a su lado, Amoroso se quebró en llanto: “Voy a hacer algo que no se hace”, contó la compañera de Diego Leuco (se rumoreó que algo pasó entre Amoroso y él), mientras le agarró la mano a Carolina.

“A mí me tocaron algunas coberturas que me marcaron mucho en los últimos años, pero esto te transforma de todas las formas posibles. No me podía dormir, hice mi casa mi trinchera y me costó mucho salir. Ver ese caudal de sufrimiento humano es algo que se queda con vos para siempre y hay una parte tuya que se muere ahí y nace otra”, terminó.

En el reportaje final que le hicieron en el piso de Telenoche, Amoroso se mostró entera. Y con ganas de más. La invasión de Rusia a Ucrania fue sólo un paso en su ascendente carrera.