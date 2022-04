Vero Lozano le respondió con todo a Tamara Petinatto, quien aseguró que fue despedida de su programa

“La tele no tiene corazón”, estalló Tamara Petinatto a fines de 2020, en plena pandemia, al entender que se había quedado afuera de Cortá por Lozano de un día para el otro. Luego de ese anuncio en redes, la panelista aseguró que la habían echado del programa sin explicaciones.

Y ahora, dos años después, Tamara volvió sobre el tema tras la noticia de que Graciela Alfano renunció al aire a Socios del espectáculo, sumada a la abrupta salida de Nico Peralta del ciclo de Telefe. “¿Por qué no podés decir en la tele que te echaron cuando te echan?”, preguntó Tamara en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, por Radio con vos.

“Como cuando a vos te echaron de Verónica Lozano…”, la pinchó Ernesto Tenembaum, y ella siguió: “Sí, que después ella dijo que no, pero sí me echaron, y ahora echaron a otro compañero del programa”. “Él al aire dijo que era por el fin de una etapa, pero no va a ningún lado, lo echaron. Parece que tienen un modus operandi que volvés de vacaciones y te echan”, señaló.

Luego de estos filosos comentarios, Lozano desmintió todo en LAM. “La verdad es que no fue así, Tamara tenía contrato hasta diciembre, era pandemia y ella se había tomado vacaciones, que claramente le correspondían, pero las extendió por un pedido, que no se entendió bien, ella dijo que por un pedido médico”, arrancó la conductora.

“Eran momentos de cambios de panel, como ocurre en todos los programas. Hubo una reunión por zoom, y yo lo que sé, es que ella se puso insistente: ‘¡Pero yo voy a seguir, voy a seguir!’, y le dijeron: ‘Tamara, tu contrato es hasta diciembre, después no sabemos qué va a pasar’. Ella eligió no volver, claramente fue así”, dijo.

Y añadió: “Como no le daban la certeza de que iba a volver al año siguiente, no volvió, y cuando ella salió a decir algo distinto, que ella había entendido otra cosa, yo le dije que me parecía, que era injusto, que no fue así”.

Según Verónica, Petinatto “siguió cobrando hasta diciembre”, pero “ella se bajó porque no le daban certeza”. Y a la hora de dar su opinión sobre la actitud de Tamara, Vero se diferenció, terminante: “Yo regreso y me gano mi lugar estando, no no estando. Se defiende el laburo estando”.

“Ella me dijo que lo había interpretado de otra manera. Se habrá quedado enojada, no es grato no ser elegida”, cerró Lozano, tras indicar que no hubo una pelea con la hija de Roberto Petinatto.