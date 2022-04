¿Se agranda el clan Montaner? Crecen los rumores de embarazo de Stefi Roitman

Desde que se sumó al clan Montaner, Stefi Roitman no tiene paz. La influencer primero tuvo que enfrentar infinidad de rumores sobre su relación con Marlene Rodríguez, su suegra, que fue de blanco a su boda, haciéndola estallar, dicen, de furia en plena fiesta por sus actitudes desubicadas y avasallantes.

Que su casamiento no tuvo validez legal, que Stef debió someterse a un injusto acuerdo prenupcial… Las versiones de crisis en torno a su relación con Ricky Montaner se fueron sumando, semana a semana, al igual que las internas familiares. Después, las malas lenguas empezaron a rumorear que, a menos de dos meses de dar el sí en Buenos Aires, el matrimonio ya estaba terminado.

Mientras Ricky cumplía con sus compromisos musicales en el extranjero, Stefi se mostraba en la Argentina, en salidas con amigas que muchos leyeron como “de soltera”. Y ahora, que la influencer volvió a su casa de Miami con su marido, empezó a correr la bola de que están esperando un bebé.

“4ever”, publicó la joven hace unas horas junto a una romántica postal con su pareja en su feed de Instagram. Y al poco tiempo de esa publicación, se decidió a responder sobre el tema del momento: si espera un primo para Índigo, la beba de Evaluna y Camilo.

“Stefi, estás embarazada. Es una afirmación, no una pregunta”, le disparó un seguidor, con toda seguridad. Y ella contestó: “Yo los amo tanto y las amo tanto. En cada foto o en cada cosa que subo, que comparto una respuesta, un comentario es ‘estás embarazada, tenés cara de embarazada”.

“Chicos, ni idea, no estoy embarazada y no tengo cara, no sé qué es cara de embarazada, estaré más cachetona”, fue el descargo de la rubia, que para que no queden dudas, escribió: “Ya que estamos: No toy”.