Romina Richi confesó que le dio un cachetazo a un actor que intentó propasarse con ella

Romina Richi estuvo de visita en Flor de Equipo (Telefe) y dejó contundentes revelaciones en uno de los segmentos del programa. Entre otras cosas, la actriz recordó el tenso momento que pasó con un colega que intentó propasarse con ella.

En el plano sentimental, Richi contó que actualmente tiene una buena relación con su expareja Fito Paéz, y se encargó de relativizar la posibilidad de que haya alguna letra de las canciones del rosarino que esté inspirada en ella. “Se puede inspirar en alguna situación pero las canciones las hace para que todos se sientan identificados. Nunca dije esta es para mí, lo que canta puede tener que ver con una ex, con muchas cosas. Es muy amplio”, aseguró.

Por otro lado, Romina Richi se refirió a su presente profesional en la obra Sex. Su rol en el espectáculo es el de presentardora, por lo que reconoció que no participa en cuadros jugados. En ese momento, la artista recordó las escenas pasionales que tuvo con algunos de los más conocidos galanes en la televisión, y allí fue cuando confesó que hubo un actor al que tuvo que ubicar cuando intentó sobrepasar el límite de la escena.

“Me ha pasado que se han zarpado y lo acomodé de un cachetazo frente a todos. Me acuerdo que me dijo: ‘Flaca, no sabía. Pensé que estaba todo bien’. Es lo que me salió”, recordó Romina.

Finalmente, Romina Richi contó una inusual anécdota sobre una clase de artes marciales que tomó en Francia, donde tuvo una mala experiencia con un rival. “¡Me knockeó! Me tiro una patada en la cabeza y me knockeó. Se supone que tenés que marcar los golpes. Él me dijo algo que yo no entendí, por el idioma, y me pegó una patada en la cabeza que me fui a negro, re peligroso. Terminé en el hospital haciéndome estudios por las dudas. Y después lo quería matar. Me agarraron entre varios porque no podía creer que me hubiese pegado esa patada”.