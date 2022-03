Romina Ricci blanqueó un nuevo novio: se llama Tomás Gabrich y aparecieron las primeras fotos

Romina Ricci es una de las grandes actrices argentinas. De bajo perfil pero de un muy alto talento, ha participantes en diversas producciones demostrando toda su capacidad actoral a la hora de encarar un papel.

Así como se mantuvo alejada siempre de los escándalos, vivió su vida personal lo más distante posible de las cámaras, aún cuando tuvo relaciones con importantes figuras del mundo artístico como el director de cine Maxi Gutiérrez o el reconocido Fito Páez, ambos padres de dos de sus hijas.

Su última relación conocida fue con el padre de su hija menor, Walter Abud, un DJ brasileño de quien se separó a comienzos del 2021. Pero ahora, un año después de aquel triste momento, Romina Ricci volvió a apostar al amor.

Hace algunos meses atrás, la actriz había protagonizado algunos rumores que indicaban que estaba teniendo un romance con el humorista Martín Bossi. También se le adjudicó una amistad con derechos con el actor chileno Gonzalo Valenzuela, ex de Juana Viale.

Sin embargo, Ricci finalmente salió a contar la verdad sobre quién es el hombre que conquistó su corazón y por el que decidió dejar atrás sus miedos y apostar nuevamente al amor.

"Estoy de novia... Hace poco, un par de meses”, había dicho Romina hace algunas semanas atrás invitada a Cortá por Lozano (Telefe), pero sin dar muchos detalles al respecto más que asegurar que el hombre en cuestión no pertenecía al medio.

Allí además confió que lo conoció en una reunión y por amigos en común. "La vida me sorprendió. No estaba en mis planes. Hay que dejar también, ¿no? Venía de estar un tiempo bastante sola y sucedió. Me enamoré. Es un amor”, dijo al respecto.

Ahora, finalmente Romina Ricci se mostró públicamente con su pareja y lo presentó en sociedad. Se trata de Tomás Gabrich, con quien la estrella de cine decidió ir a cenar al restaurante Wayku de Miami y fueron fotografiados muy enamorados.

Además, se supo que Tomás ya conoció a las tres hijas que tiene la actriz, Valentina, Margarita y Bethania, y hasta viajaron con la mayor unos días a Puerto Madryn.