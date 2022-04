Las palabras que publicó Mirtha Legrand en una sección de avisos fúnebres a 23 años de la muerte de su hijo

El dolor por la muerte del hijo de Mirtha Legrand es un sentimiento irreparable, y la diva lo recuerda siempre con un enorme afecto. En esta oportunidad, publicó unas palabras en la sección de avisos fúnebres de un conocido diario en al cumplirse 23 años de la partida de Daniel Tinayre.

El hijo de la legendaria conductora falleció en 1999. En su momento, la familia mantuvo una estricta reserva alrededor del motivo del deceso, aunque más tarde se supo que Daniel sufrió de un cáncer de páncreas. Tinayre murió a los 51 años y siempre cultivó un bajo perfil, alejado de los medios y las cámaras.

En la sección de obituarios de LA NACION, Mirtha Legrand y familia publicaron: “Al cumplirse 23 años de tu partida, tu madre Mirtha Legrand de Tinayre, tu hermana Marcela y tus sobrinos Nacho y Juana Viale y Rocco Gastaldi, tus sobrinos nietos Ambar de Benedictis, Silvestre y Alí Valenzuela, tu amiga de toda la vida Amalia Idoyaga y Elvira y Vicente te recuerdan con el mismo amor y cariño que el que nos diste en vida Nunca te olvidaremos, querido, queridísimo e inolvidable Dany. Rogamos una oración en su memoria”.

Legrand suele recordar a su hijo no solo a través de publicaciones en los medios gráficos, sino también a través de sentidos posteos en las redes sociales, en las que comparte algunas postales familiares junto a Daniel Tinayre.

En una entrevista con Mariana Fabbiani, en 2018 Mirtha se refirió en dulces términos al evocar a Daniel. “Era la persona más buena que conocí en mi vida, la más bondadosa. Falleció en mi casa. Yo le leía libros cuando estaba en la cama, me ponía una bata y me ponía al lado de él y le leía. Me decía que quería ver el sol, la calle, los árboles, estaba frente a un ventanal enorme y dio vuelta la cabeza y se durmió”.

En esa oportunidad, Mirtha Legrand se cuestionó a sí misma: “Me gustaría haber pasado más tiempo con ellos. Yo volvía de las filmaciones y bañaba a los chicos, todas las noches. Pero durante el día no los veía, y los chicos tienen que estar con los padres”.