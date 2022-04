El nieto de Palito Ortega que le hizo un filoso cuestionamiento a Viviana Canosa

Viviana Canosa quedó en medio de una nueva polémica cuando uno de los nietos de Palito Ortega le hizo un filoso cuestionamiento desde la red. La conductora había tenido duras palabras tras ver la foto de un hombre con pollera, y el hijo de Sebastián Ortega la cruzó desde la red.

Desde su programa Vivina con vos (A24), Canosa había compartido una imagen de un hombre vistiendo una pollera, sobre la cual comentó: "Hablando de cosas locas... Mirá a este hombre con pollera que les encanta a las chicas verdes, mamadera. Qué carucha, papu. No te cruces con (Hugo) Moyano en la cancha de Independiente, te las vas a ver complicadas. No te tomes el (tren) Roca o el Sarmiento a las 6 de la mañana porque la veo difícil. Esto es el resultado de muchos talleres de masculinidades. Flaco, no salgas así a la calle porque la vas a pasar como el traste".

Dante Ortega compartió su análisis a través de sus historias de Instagram e increpó con altura a Viviana Canosa. "Hola, Viviana Canosa. Respeto tu postura en contra del aborto y que no te sientas identificada con el feminismo. Nadie puede atentar contra tu forma de pensar. ¿Pero por qué te burlás de un chico que ejerce su libertad? ¿Por qué tiene que ser noticia que un chico use pollera?", cuestionó el hijo de Guillermina Valdés.

Dante Ortega, el nieto de Palito Ortega que interpeló a Viviana Canosa.

Como suele suceder con todo lo que rodea a Canosa, automáticamente en las redes sociales los usuarios comenzaron a sentar posición en el asunto, entonces el nieto de Palito Ortega optó por aclarar un importante detalle.

"No tengo nada en contra de Viviana, para aclarar. La felicito por ser de las pocas periodistas que se animan a hablar sobre un abusador de menores con tanto poder como el de Tucumán. ¿Pero se queja que la izquierda utiliza desde la ideología de género a los homosexuales y esto hace ella en su programa con las personas con distintas orientaciones sexuales?", remarcó Dante Ortega.