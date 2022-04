Cuántos hijos tiene Rodolfo Bebán y cómo es su relación

Rodolfo Bebán fue uno de los galanes que enloqueció a la platea femenina. Desde que comenzó su carrera como actor, demostró que poseía un gran talento para dicha profesión y un carisma que era imposible de no notar.



De esta manera, logró conquistar a la audiencia en cada una de las producciones de las que formó parte. Además de enamorar al público, su belleza también llamó la atención de importantes figuras femeninas de Argentina.



A lo largo de los años, el galán ha formado pareja con diferentes mujeres. Algunos romances duraron muy poco, otros tuvieron un fuerte impacto en su vida. Tal es así, que con algunas de ellas llegó a tener hijos.



Fuente: Instagram - sergio.ranieri

Así es Rodolfo Bebán como padre

Rodolfo Bebán tuvo grandes amores a lo largo de su vida. Uno de ellos fue Claudia Lapacó, la famosa actriz que protagonizó importantes producciones en la pequeña y grande pantalla. Durante el tiempo que estuvieron juntos formaron una bella familia.



De esta manera, se convirtieron en padres de Rodrigo y Diego. Cuando su amor comenzó, eran los protagonistas de diferentes tapas de revistas y estaban en boca de todos. Debido a que ambos estaban en su mejor momento artístico, se habían convertido en la pareja del momento.



Sin embargo, aunque habían formado una familia hermosa... el amor no duró y terminaron separándose. De acuerdo con la propia actriz, durante 40 años no tuvieron contacto. Se desconoce si fue un padre ausente o si mantenía relación con sus hijos pero no con su ex mujer.







Luego de su romance con la famosa intérprete, Rodolfo encontró nuevamente el amor en la modelo Liz Amaral Paz. Junto a ella comenzó una bella relación y fruto de este romance nació Dolores.



Pero nuevamente, la pasión no duró y la pareja decidió separarse. Sin embargo, el actor no le cerró las puertas a otro romance y lo bien que hizo. Así conoció a la famosa Gabriela Gili, con quien estuvo en pareja mucho tiempo.



Juntos tuvieron tres hijos, los cuales se llaman: Facundo, María Daniela y Pedro Emiliano. De acuerdo con Rodolfo Bebán, la actriz fue su gran amor y la acompañó hasta los últimos días de su vida.



Dicho esto, en total el actor tiene seis hijos. Sobre la relación que mantiene con cada uno, no hay mucha información al respecto. Siempre intentó llevar una vida alejada de la polémica, y mantener su vida privada lejos de las cámaras.



¿Conocías a los hijos del actor?