Malena Pichot atendió de forma categórica a Cinthia Fernández

La pauta que recibió Futurock generó gran polémica en los medios de comunicación. La radio, que es afín al gobierno nacional, es dirigida por Julia Mengolini y entre las periodistas que tienen su programa en dicho medio se encuentra Malena Pichot.

Una de las más críticas por lo ocurrido fue Cinthia Fernández, quien viene mostrando interés en la política y fue precandidata a Diputada, aunque no consiguió los votos necesarios para ser una opción en las elecciones generales. La panelista comenzó a publicar duros mensajes en las redes sociales cuestionando la radio y a la humorista. "Pichota, sos una cholula que te colgaste de la China Suárez para salir en los portales. ¿Siempre que ves luz entrás?", disparó sin escrúpulos Fernández.

Cinthia Fernández

Como era de esperarse, Pichot respondió con un mensaje provocador: "La producción de tu programa mandó un móvil a la radio, yo sería muy feliz si no mandan ningún móvil más nunca jamás. Ya dijeron que querían volver hoy y les dijimos que no", comenzó diciendo. Para concluir, se mostró molesta ya que Fernández la había cuestionado sin mencionarla: "Y si me vas a insultar, arróbame".

Malena Pichot.

"Sólo en el mes de febrero 2022, Julia Mengolini recibió $3.600.000 de pauta oficial de la Provincia de Buenos Aires. Ella dice que su radio la sostiene el aporte de los oyentes, en realidad la sostiene con tu plata", escribió el periodista Sebastián Turtora en su cuenta de Twitter, destapando el escándalo de la pauta.

Luego, agregó: "Supongamos que no es febrero, ¿en qué período recibe ese monto? ¿De qué otros organismos públicos se financia? ¿Por qué figura recibiendo en febrero? ¿Es un período mayor o menor? También recibe pauta para su página web", agregó.

Tras las repercusiones de la noticia, fue la propia Mengolini quien salió a hacer su descargo: "Algunas aclaraciones (aunque innecesarias) importantes sobre las boludeces que escriben y dicen algunos inescrupulosos", comenzó expresando.

"Yo jamás cobré una pauta para mí, cosa que no puede decir casi ninguno de los ‘periodistas’ de los grandes medios de comunicación. La costumbre del ‘sobre’ en todas sus variantes es de ustedes, nosotros no tenemos nada que ver con esa práctica", sumó.

"Las pautas publicitarias las cobra Futurock, una radio grande y próspera, que tiene una programación de lujo, desde las siete de la mañana hasta la medianoche, donde obviamente, trabaja mucha gente", finalizó la periodista.