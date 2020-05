Los polémicos argumentos de Malena Pichot sobre la pandemia

Durante la emisión de su programa Furia bebé, Malena Pichot abordó el tema de las medidas de prevención y aislamiento en el marco de la pandemia que atraviesa el país.

"Los que mueren de coronavirus son gente que está mal, enferma y grande . Obvio que es un bajón y retriste, pero no se muere todo el mundo . También alguien lo tiene que decir: no se está muriendo todo el mundo de coronavirus", disparó.

De esta forma se mostró en contra de seguir manteniendo las medidas de prevención y comparó al virus que desató la pandemia con las bacterias. "Para mí, la lucha contra las bacterias me parece ridícula. Lavándonos las manos sin parar, usando guantes, barbijo, y después te suben el perro a la cama. ¿Qué están diciendo? Para mí, creer que podemos ganarle a las bacterias... Es una locura pensar eso. ¿Cómo les vas a ganar?", dijo.

En este sentido, explicó que le preocupa que el cuidado que están teniendo los demás pueda repercutir en su propia salud: "Yo, a esta altura del año, de gripe común ya me habría enfermado como tres veces. Y que no me haya pasado eso, me preocupa . Porque estas gripes también son las que te hacen más fuerte el sistema. ¿Entendés?". Y luego agregó: "Disculpen, pero los que se mueren de coronavirus son gente que está mal, enferma y grande. Obvio que es un bajón y que es retriste, pero no se muere todo el mundo. Alguien lo tiene que decir: no se está muriendo todo el mundo de coronavirus".

" A mí me parece poco sano que los niños hoy estén lavándose las manos frenéticamente, cuando los niños tienen que absorber bacterias para que su cuerpo no sé qué ", insistió.