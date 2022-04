A los 101 años, murió la legendaria actriz Hilda Bernard

Este miércoles, pasado el mediodía, trascendió la triste noticia de la muerte de la legendaria actriz Hilda Bernard. La artista tenía 101 años y dejó su importante legado artístico a través de una prolífera labor en teatro y televisión.

Desde la cuenta de Twitter de la Asociación Argentina de Actores informaron el fallecimiento de Hilda Bernard. "Con gran dolor despedimos a la actriz Hilda Bernard, una de las más importantes referentes de la actuación de nuestro país, quien se destacó en cine, teatro, televisión y radio. Era nuestra afiliada más longeva, registrada en 1942 bajo el número 26. Tenía 101 años", expresaron.

Luego, la mencionada entidad expresó su pésame hacia los familiares de la artista. "Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este momento de tristeza".

De momento, se desconocen las causas del fallecimiento de Bernard. Recordemos que la actriz logró sobreponerse al coronavirus en 2020 a los 99 años y en 2014 había sufrido un ACV. "Me afectó, más que nada, toda la parte izquierda del cuerpo. La cara, el brazo y la pierna. Tengo que estar tranquila y caminar poco", había declarado en aquella oportunidad la actriz tras atravesar dicho episodio de salud.

Hilda Bernard tuvo una larga carrera en la pantalla chica, en muchas ocasiones personificando a temibles villanas. Participó en producciones como Alta comedia El amor tiene cara de mujer, Rosa... de lejos, María de nadie, La extraña dama, Celeste, Antonella, Chiquititas, Rebelde Way, La niñera; entre otras tantas ficciones televisivas.

En 2015, Bernard fue galardonada con un premio Martín Fierro a la trayectoria en los medios. “Cada personaje hay que armarlo y pensarlo mucho. Por lo general, y sobre todo en televisión, a mí siempre me han dado personajes de mala y me gustan mucho porque son roles fuertes. No me atraen los personajes débiles para nada”, sostuvo en una entrevista que brindó la artista después de recibir esa distinción.