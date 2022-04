Impactante declaración de Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard: "No soy un maniático que..."

El mundo sigue con atención el juicio televisado entre Johnny Depp y Amber Heard, con acusaciones cruzadas por difamación y este martes el astro de Hollywood hizo una impactante declaración sobre su consumo de drogas.

El actor se sentó en el banquillo y dio detalles de la historia con su exesposa, y pidió disculpas por algunas expresiones que en el pasado tuvo hacia ella.

“La verdad es lo único que me interesa. Las mentiras no te conducen a ningún lado, y solo se amontan unas sobre otras. Me obsesiona la verdad”, aseguró Johnny Depp en la jornada del juicio más mediático de estos tiempos.

Acto seguido, el artista negó categóricamente las denuncias de violencia efectuadas por Amber Heard y explicó el motivo por el cual la denunció. “Sentí la responsabilidad de poner un límite no solo por mí mismo, sino también por mis hijos. Pensé que era perverso que mis hijos debieran ir al colegio y soportar que sus amigos u otras personas se acerquen a ellos mostrándoles la tapa infame de la revista People en la que la señora Heard aparece con moretones en su rostro”, enfatizó.

Además, Depp se refirió a algunos mensajes que se viralizaron en donde entre otras cosas él decía que esperaba que el "cadáver podrido de Heard se estuviera descomponiendo en el baúl de un auto”. Con respecto a esos dichos, el actor expresó: “Me apenan algunas de las referencias que hice. Me avergüenza que en el fragor del dolor, lo que sentía se dirigiera a esos lugares oscuros”.

Por otro lado, Johnny Depp hizo un descargo respecto al consumo de drogas, ya que Amber Heard lo había acusado de situaciones de violencia cuando él estaba bajo los efectos de diversos estupefacientes. “He consumido sustancias de vez en cuando, para escapar de los fantasmas, anestesiarme de los espectros que me acompañan desde mi juventud. En práctica era como auto medicarme. No soy un maniático que necesita estar drogado todo el tiempo”, aseguró.

Finalmente, Depp argumentó que él fue víctima de ataques de Heard, a quien acusó de revolearle una botella que terminó por cortarle la punta de un dedo de su mano. Mientras que Heard sostuvo que el corte se lo produjo el mismo al estrellar un teléfono. En esa oportunidad, cuando se presentó personal médico en el lugar, el chef del artista encontró el trozo de dedo, que le permitió a los especialistas practicarle una cirugía de reconstrucción a la figura de Piratas del Caribe.